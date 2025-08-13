Uzunköprü\'de Ziyaretler ve Yol Çalışmaları

Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Çelebi, göreve başlayan Köken'e başarı dileyerek kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Köken de ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ziyarette, Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.

Uzunköprü'de yol yapım çalışmaları

Uzunköprü ilçesinde şehir içi yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Cadde temizliği ve çim biçme işlemleri de yapan ekipler kanal ve su arızalarını da gideriyor.

Martin'den Özyürek'e ziyaret

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Uzunköprü Garnizon Komutanı Topçu Albay Kadir Özyürek'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Martin ziyarette Özyürek'e çalışmalarında başarı diledi.

Özyürek de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Martin'e teşekkür etti.