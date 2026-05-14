Seçer: Sanat ve kültürle kent tanıtımı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentlerin tanıtımında kültür ve sanat organizasyonlarının önemli rol oynadığını belirterek, "Bir kenti tanıtmak için bazı enstrümanları kullanmanız lazım. Bunun yanı sıra da kentte sanat, spor, bilim ve siyaset dünyası gibi farklı alanlardan çok değerli isimler çıkartmanız lazım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, 2026 yılı mayıs ayı olağan toplantısınin ikinci birleşimini, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirdi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan toplantıda, birimlerden gelen 14 ve komisyonlara havale edilen 26 madde olmak üzere toplam 40 madde görüşüldü.

Başkan Seçer, gündem maddelerine geçmeden önce yaptığı konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutlamaya hazırlandıklarını belirtti. Seçer, "Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu anlamlı günün heyecanını şimdiden hep birlikte yaşıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun mücadele arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.

AKPİ'Lİ EMİN TUNÇAZ'A YANIT

Başkan Seçer, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin Sinema Ofisi'nden iki görevlinin, İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenecek "Valladolid Shooting Locations Marketplace" etkinliğine gitmesine ilişkin ayrılan bütçenin görüşüldüğü maddeye şerh koyan Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Tunçaz'a da yanıt verdi. Kentlerin tanıtımında kültür ve sanat organizasyonlarının önemli rol oynadığını belirten Seçer, "Sinema Ofisi'nin görevi; kendine has özellikleri olan Mersin'i, bir plato görevi yapabilmesi adına hem ulusal hem de uluslararası arenada anlatabilmek. Bir kenti tanıtmak için bazı enstrümanları kullanmanız lazım. Bunun yanı sıra da kentte sanat, spor, bilim ve siyaset dünyası gibi farklı alanlardan çok değerli isimler çıkartmanız lazım" diye konuştu.

Mersin'in bir sinema platosu haline gelmesi durumunda kentin gerek ekonomi olarak gerek tanınırlık olarak öne çıkacağını belirten Seçer, "Türkiye'nin tanıtım geliri olan dizilerin burada çekilmesi, Mersin'in tanıtımına da çok büyük katkı sunar. 'Türkiye'nin izdüşümü' olarak nitelendirdiğimiz Mersin'de, hangi içerikte film çekerseniz çekin o içeriğe uygun bir mekan bulabilirsiniz. Mersin'de her şey var" ifadelerini kullandı.

"DAHA VİZYONER OLMAK LAZIM"

Mersin'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seçer, belediyenin yapmış olduğu konserler ve kültür etkinliklerinin tartışıldığı kadar merkezi iktidarın yapmış olduğu festival ve benzeri etkinliklerin bütçesinin konuşulmamasını eleştirdi. Yapılan konserlerin, etkinliklerin ve festivallerin kente katkı sunması gerektiğini dile getiren Seçer, şöyle konuştu:

"32 milyar TL'den fazla bütçesi olan bir belediyenin, Türkiye'nin parlayan yıldızı dediğimiz Mersin için harcayacağı birkaç bin euroyu eğer mesele edeceksek biz ortaya bir vizyon koyamayız. Bu kenti kalkındıramayız ve geliştiremeyiz. Bu konulara daha vizyoner bakmak lazım. Konunun karar verme yetkisi bendeydi, ilgili daire benden 'Olur' istedi ben de verdim. Gitsinler, İspanya'da Mersin'i tanıtsınlar. Dünyanın her tarafından gelen film şirketleri olacak, bu fırsat bulunmaz. Bir film şirketinin ilgisini çeksek deseler ki; 'Biz bir ay sonra Mersin'e geleceğiz, bir keşif yapacağız. Siz de madem buraya kadar gelmişsiniz belediye olarak bize mihmandar olun.' Her türlü desteği sunarım. Yeter ki buraya film endüstrisi gelsin, ilgi duysun, film çeksin."

KENTİN TANITILMASI GEREKTİĞİ VURGUSU

Seçer, Kültür Yolu Festivali'nin programından haberleri olmadığı için 19 Mayıs'a konser koyduklarını ve bu programla çakışmaması adına konseri farklı bir tarihe çekmek istediklerini, ancak sanatçının uygun olmamasından kaynaklı bunu yapamadıklarını söyledi. Tüm bunları hassasiyetle düşündüklerini aktaran Seçer, kentteki etkinliklerin ve kentin diğer ülkelere tanıtılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Bir meclis üyesinin Mersin'de gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali ile ilgili açıklamaları üzerine Seçer, ilgili konu ile ilgili siyaset yapıldığını dile getirdi. Seçer, "Benim Mersin'deki bu programa ne davet edilmişliğim var ne de haberim var. Biz Kültür Yolu Festivali'nin gereksiz ya da Mersin için uygun olmadığını mı söylüyoruz? Biz yapılış biçimini eleştiriyoruz. Bunun madem bir maliyeti var. Bunu daha halkın katılımını sağlayarak yapmanız daha doğru olurdu. 10 kişiyle açılış yapmak yerine, siyasi parti farkı olmaksızın binlerce insan açılışa gelsin. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'nı herkes hürmetle karşılasın" diye konuştu. Seçer ayrıca, TBB'nin de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) üye olduğunu belirtti.

"KAVRAMLARI DOĞRU KULLANALIM"

AKP Meclis Üyesi Mustafa Turan'ın, meclis toplantısı sırasında bir grup sözcüsü ya da meclis üyelerine ikinci kez söz verilmediğini ileri sürmesi üzerine Meclis Çalışma Yönetmeliği'nden ilgili bölümü okuyarak yanıt veren Seçer, mevzuatta belirtilen sınırlamalara karşın, meclis üyelerine verilen söz ve sürelerde bir sınırlama getirmediklerini kaydetti. Seçer, "Biz muhalefetin sesini hiçbir zaman kısmadık. Bilakis; herkes söz alıyor, herkese müsamaha gösteriyor ve söz veriyoruz. Kavramları hem doğru kullanalım hem de doğru yorumlayalım" dedi.