Vahap Seçer, Şehit Aileleri ve Kent Protokolü ile Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vahap Seçer, Şehit Aileleri ve Kent Protokolü ile Bayramlaştı

26.05.2026 15:43  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında şehit ailelerinin bayramını kutladı. Seçer, Mersin Şehitliği ziyaretinin ardından Kültür Merkezi’nde kent protokolü ile bayramlaştı.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında şehit ailelerinin bayramını kutladı. Seçer, Mersin Şehitliği ziyaretinin ardından Kültür Merkezi'nde kent protokolü ile bayramlaştı.

Mersin Şehitliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene Vahap Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na vekaleten Mersin Merkez Komutanı Albay Tarhan Şenol, kent protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua okundu. Seçer ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bayramlaştı.

"MERSİNLİLER HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRSİN DİYE TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Şehitlik ziyareti sonrasında konuşan Seçer, şehitlere Allah'tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilere de "İyi bayramlar" dileyerek, şehit ve gazi aileleri ile bayramlaştığını söyledi. Mersin'in Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na her açıdan hazır olduğunu aktaran Seçer, "Ekiplerimiz ibadethanelerin temizliklerini gerçekleştirdi. Hem camilerimizin hem cemevlerimizin ve temizlik ihtiyacı olan tüm yerlerin temizliklerini tamamladılar. Kabristanlarda da aynı şekilde hazırlık ve temizlik çalışmalarını yaptılar" dedi.

Akbelen ve Güneykent Mezarlığı ile Tarsus Sucular Mezarlığı'na ücretsiz ring servisi hizmeti olduğunu da sözlerine ekleyen Seçer, "Bayram boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz olarak yurttaşlarımızın hizmetine sunulacak. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'miz 7 gün 24 saat faaliyette olacak. Yurttaşlarımız tüm ihtiyaçlarını, taleplerini, isteklerini ve şikayetlerini oradan bizlere ulaştırabilirler" diye konuştu.

"KURBANLARIMIZI MEZBAHANE VEYA MOBİL KESİM MERKEZLERİNDE KESELİM"

Kurban kesecek yurttaşlara seslenen Seçer, "Kurban kesimi için 17 ayrı noktada mobil kesim ünitemiz ve 5 mezbahanemiz hizmet verecek. Kurban kesimi için yeterli sayıda personel destek olacak. Yurttaşlarımızın uygun olan koşullarda kurbanların kesmelerini istiyoruz. Özellikle açık alanlarda, caddelerde, sokaklarda bunu yapmalarını arzu etmiyoruz. Bu nedenle bize yardımcı olsunlar, mezbahaneye veya mobil kesim ünitelerine götürsünler. Bizim dışımızda ilçe belediyelerimiz de katkı sunuyor, onlar da kesim yerleri kurdular. Mümkünse bunları daha uygun, daha hijyenik koşullarda gerçekleştirsinler" ifadelerini kullandı.

Sakatatların ise cadde kenarı veya çöp konteynerlerine atılmaması gerektiğinin altını çizen Seçer, çevre ve insan sağlığı için doğru bir şekilde imha edilmesi gerektiğini belirterek, "Sakatatların uygun koşullarda atılmaması bize çevre kirliliği olarak dönüyor; sinek ve haşere üretiyor, koku yapıyor. Vatandaşlarımızdan, çevre temizliği ve şehrimizin huzuru açısından bunlara özen göstermelerini istiyoruz" dedi.

Seçer, tatil boyunca yurttaşların sinek ve haşere gibi zararlı türlerle karşılaşmaması için Büyükşehir ekiplerinin ilaçlama çalışmaları için programlama yaptığını söyledi.

"TÜM İSLAM ALEMİNİN KURBAN BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Tüm yurttaşlarının huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Seçer, "Şehir dışından da çok sayıda ziyaretçi yakınlarını ziyaret etmek veya tatilini geçirmek için Mersin'e gelecek. Güzel bir bayram olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" diye konuştu.

KENT PROTOKOLÜ, KAMU GÖREVLİLERİ VE YURTTAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

Şehitlik ziyaretinin ardından Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen programa katılan Seçer, kamu görevlileri ve yurttaşlarla bayramlaştı. Seçer, bayramlaşma programı kapsamında protokol üyeleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bankalar Birliği, Mersin Valiliği, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vahap Seçer, Şehit Aileleri ve Kent Protokolü ile Bayramlaştı - Son Dakika

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi
Karşıyaka’ya Fenerbahçe’den 3 transfer birden Karşıyaka'ya Fenerbahçe'den 3 transfer birden
Bursaspor ikinci transferini açıkladı Bursaspor ikinci transferini açıkladı

16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
15:27
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:49:57. #7.13#
SON DAKİKA: Vahap Seçer, Şehit Aileleri ve Kent Protokolü ile Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.