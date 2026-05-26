Vahap Seçer, Şehit Aileleri ve Kent Protokolü ile Bayramlaştı

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında şehit ailelerinin bayramını kutladı. Seçer, Mersin Şehitliği ziyaretinin ardından Kültür Merkezi'nde kent protokolü ile bayramlaştı.

Mersin Şehitliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene Vahap Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na vekaleten Mersin Merkez Komutanı Albay Tarhan Şenol, kent protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua okundu. Seçer ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile bayramlaştı.

"MERSİNLİLER HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRSİN DİYE TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Şehitlik ziyareti sonrasında konuşan Seçer, şehitlere Allah'tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilere de "İyi bayramlar" dileyerek, şehit ve gazi aileleri ile bayramlaştığını söyledi. Mersin'in Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na her açıdan hazır olduğunu aktaran Seçer, "Ekiplerimiz ibadethanelerin temizliklerini gerçekleştirdi. Hem camilerimizin hem cemevlerimizin ve temizlik ihtiyacı olan tüm yerlerin temizliklerini tamamladılar. Kabristanlarda da aynı şekilde hazırlık ve temizlik çalışmalarını yaptılar" dedi.

Akbelen ve Güneykent Mezarlığı ile Tarsus Sucular Mezarlığı'na ücretsiz ring servisi hizmeti olduğunu da sözlerine ekleyen Seçer, "Bayram boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz olarak yurttaşlarımızın hizmetine sunulacak. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'miz 7 gün 24 saat faaliyette olacak. Yurttaşlarımız tüm ihtiyaçlarını, taleplerini, isteklerini ve şikayetlerini oradan bizlere ulaştırabilirler" diye konuştu.

"KURBANLARIMIZI MEZBAHANE VEYA MOBİL KESİM MERKEZLERİNDE KESELİM"

Kurban kesecek yurttaşlara seslenen Seçer, "Kurban kesimi için 17 ayrı noktada mobil kesim ünitemiz ve 5 mezbahanemiz hizmet verecek. Kurban kesimi için yeterli sayıda personel destek olacak. Yurttaşlarımızın uygun olan koşullarda kurbanların kesmelerini istiyoruz. Özellikle açık alanlarda, caddelerde, sokaklarda bunu yapmalarını arzu etmiyoruz. Bu nedenle bize yardımcı olsunlar, mezbahaneye veya mobil kesim ünitelerine götürsünler. Bizim dışımızda ilçe belediyelerimiz de katkı sunuyor, onlar da kesim yerleri kurdular. Mümkünse bunları daha uygun, daha hijyenik koşullarda gerçekleştirsinler" ifadelerini kullandı.

Sakatatların ise cadde kenarı veya çöp konteynerlerine atılmaması gerektiğinin altını çizen Seçer, çevre ve insan sağlığı için doğru bir şekilde imha edilmesi gerektiğini belirterek, "Sakatatların uygun koşullarda atılmaması bize çevre kirliliği olarak dönüyor; sinek ve haşere üretiyor, koku yapıyor. Vatandaşlarımızdan, çevre temizliği ve şehrimizin huzuru açısından bunlara özen göstermelerini istiyoruz" dedi.

Seçer, tatil boyunca yurttaşların sinek ve haşere gibi zararlı türlerle karşılaşmaması için Büyükşehir ekiplerinin ilaçlama çalışmaları için programlama yaptığını söyledi.

"TÜM İSLAM ALEMİNİN KURBAN BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Tüm yurttaşlarının huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Seçer, "Şehir dışından da çok sayıda ziyaretçi yakınlarını ziyaret etmek veya tatilini geçirmek için Mersin'e gelecek. Güzel bir bayram olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum" diye konuştu.

KENT PROTOKOLÜ, KAMU GÖREVLİLERİ VE YURTTAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

Şehitlik ziyaretinin ardından Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda düzenlenen programa katılan Seçer, kamu görevlileri ve yurttaşlarla bayramlaştı. Seçer, bayramlaşma programı kapsamında protokol üyeleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nı ziyaret etti.