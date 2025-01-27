Vakıf Eserleri Envanter Projesi Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vakıf Eserleri Envanter Projesi Sergisi Açıldı

Vakıf Eserleri Envanter Projesi Sergisi Açıldı

Üsküdar'da açılan 'Ayna' sergisi, Konya'nın tarihi vakıf eserlerini gözler önüne seriyor.

27.01.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vakıf Katılım tarafından hayata geçirilen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde, "Ayna: Anadolu Göğünün İpek Mahyası" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Konya'nın zengin vakıf mirasını, bu mirasın ürettiği ve yaşattığı anlam dünyasını gözler önüne seren sergide yer alan çalışmalar, tarihin izlerini, unutulmuş hikayeleri ve yapıların inşa edildiği dönemin ruhunu yansıtıyor.

Ayna, Konya'da Selçuklu ve Osmanlı döneminden bugüne ulaşan külliye, cami, medrese, kervansaray, hamam, sarnıç, çeşme ve türbe türü vakıf eserleriyle bunları bezeyen çini, ahşap oymacılığı, taş işçiliği gibi tarihi, sanatsal değer taşıyan süsleme ögelerinin fotoğraflarını ve bu eserlerin tarihine ilişkin detaylı bilgileri bir araya getiren "Konya Vakıf Eserleri" isimli kitabın bir yansıması olarak hazırlandı.

Küratör Numan Noyan Küçük serginin, Vakıf Katılımın Hatay'da başlattığı, Konya, Bursa ve Kütahya'da devam eden bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Salt fotoğraf sergisinden öte ziyaretçiler için bir deneyim oluşturduklarına değinen Küçük, şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda bir öğrenim çabası güttük. Bu çerçevede bu çalışmayı kurguladık. Zaten konuklarımız geldiği zaman da bunu bizzat görecek. Sergi alanında üç kapıdan, kemerden geçiyorlar. Sergide, kendi içerisinde alt katmanlara ayrılan anlam bütünlüğü var. İlk kemerimiz dünümüzü, ikinci kemer bugünümüzü, üçüncü kemer de yarınımızı anlatıyor. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti anlamına geliyor. Sonra karşılarına taş oda çıkacak. Taş, bir yapının en küçük unsuru. Bu ecdadımızın aslında bir taşla neler yaptığını, ne harikalar ürettiğini gösteriyor."

Sergide yer alan kitabın bilinçli olarak bir cam içerisine koyulduğunu söyleyen Küçük, "Kitaba ulaşamasınlar diye değil, aslında Vakıf Katılımının yaptığı bu çalışmanın ne kadar değerli olduğunu ifade etmek maksadıyla oraya yerleştirdik." şeklinde konuştu.

Küçük, ziyaretçilerin sergide küçük aynalarla karşılaşacaklarını da belirterek, "Serginin adının Ayna olmasının iki anlamı var. Birinci anlamı Vakıf Katılımın bunu günümüze taşıması, bu eserlere ayna tutması. İkinci anlamı ise insanlar o aynalarda kendilerini gördüğünde, 'Atalarımız, ecdadımız bu eserleri yaptı. Şimdi sıra sizde.' demesi. Bu eserleri yapacak yeni nesli yetiştirecek olanlar yine sizlersiniz anlamı taşıyor." dedi.

"Sergi çok daha detaylı ve büyük bir projenin bir parçası"

Vakıf Katılım Bankası Kurumsal İletişim Başkanı Yusuf Armağan da serginin çok daha detaylı ve büyük bir projenin bir parçası olduğunu aktararak, "Hatayla başladığımız bir projeydi. Niyetimiz vakıf eserlerinin bir envanterini çıkarmak, buradaki eserlerin fotoğraflamasını tüm detaylarıyla yapmak, bu eserlerin bir akademik heyet tarafından tarihçelerini çıkarmak, sanat tarihi açısından da farklı bir bakış açısı ortaya koymak. Bunu da gelecek yıllarda Allah nasip ederse dijital bir ortamda müesseseleştirme niyetimiz var." ifadelerini kullandı.

Hatay'da proje başladığında eserlerin önemli bir kısmının yıkılıp kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Armağan, şöyle devam etti:

"Bizim çalışmamız bir yol gösterici olarak bundan sonra eserlerin tekrar ayağa kaldırılması anlamında bir fonksiyon üstlenmiş oldu. Biz bu projemize Konya ile devam ettik. Projenin bundan sonraki kısmında Kütahya'da çalışıyoruz ve eş zamanlı olarak da Bursa çalışmamız devam ediyor. Yıllara yayarak bu çalışmaları devam ettireceğiz hem Anadolu'da hem de Anadolu sınırları dışında kalan, örneğin Balkanlardaki vakıf eserlerini kayıt altına almak ve onların da bir envanterini çıkartmak için."

"Serginin tamamlanması iki yıl sürdü"

Proje Yürütücüsü Fatih Ketancı ise çalışmaların Konya ayağını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Başlangıç hazırlıklarıyla birlikte yaklaşık 2 senelik bir çalışma. Fotoğraf çekimleri için yaklaşık yarım yıl civarında bir çalışma sürdürdük. Dronla çekimler yaptık. Bütün yapıları, çok detaylı şekilde yani en ince süslemelerine kadar arşivledik. Bir taraftan da Prof. Dr. Ali Boran Hocamızın başkanlığında bir bilim kurulu metinleri üretti. Neticesinde böyle bir eser ortaya çıktı." dedi.

Hazırlanan eserin Türkçe ve İngilizce olduğunu dile getiren Ketancı, dolayısıyla uluslararası alanda da çok kıymetli bir kaynak olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Sergi, 10 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Selçuklu, Osmanlı, Üsküdar, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Konya, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakıf Eserleri Envanter Projesi Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:11:15. #1.13#
SON DAKİKA: Vakıf Eserleri Envanter Projesi Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.