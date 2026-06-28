Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nden Geleneksel Piknik

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs alan 100 öğrenci ve ailelerine özel geleneksel piknik programı düzenledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı'nın vakfiyelerinde asırlık hayır şartlarını ve yardımlaşma ruhunu yaşatma amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde geleneksel piknik programı düzenlendi. Burs alan 100 öğrenci ve ailelerini bir araya getiren programda, öğrenciler ve aileleri doğal bir ortamda keyifli vakit geçirdi. Gün boyu süren çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.