Vakıflar Genel Müdürü Aksu "Bosna Hersek Vakıf Günleri" açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürü Aksu "Bosna Hersek Vakıf Günleri" açılış törenine katıldı

Vakıflar Genel Müdürü Aksu "Bosna Hersek Vakıf Günleri" açılış törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen "Bosna Hersek Vakıf Günleri" etkinliğinin açılışına katıldı.

25.04.2025 22:40
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen "Bosna Hersek Vakıf Günleri" etkinliğinin açılışına katıldı.

Mostar şehrinde düzenlenen törende konuşan Aksu, mayısın ikinci haftasını Türkiye'de Vakıflar Haftası olarak kutladıklarını ve çalışmaları kapsamında 101 eserin yeniden ibadete ve ziyarete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını söyledi.

Aksu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki vakıf eserleriyle ilgili de projeler yürüttüğünü belirtti.

Hayırsever ecdadın vakıf eserlerini korumak, gelirlerini işletmek ve hayır şartlarını yerine getirmekle mükellef olduklarını vurgulayan Aksu, bir vakıf medeniyeti olan Osmanlı toplumunun, geçmiş asırlarda hayırda bulunma amacıyla inşa ettikleri vakıf eserlerinden birçoğunun bugün ülke sınırlarının dışında olduğunu hatırlattı.

Aksu, "Bizim, gönül coğrafyamız olarak adlandırdığımız bu yerlerin en önemlilerinden birisi de gözbebeğimiz, kardeş topraklarımız Balkan coğrafyasıdır, sizlerin vatanıdır. Bosna Hersek, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Bu mirasın önemli bir bölümünü de camiler, medreseler, hamamlar, köprüler, çeşmeler ve diğer vakıf eserleri oluşturmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamette Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un desteğiyle vakıf eserlerinin korunması konusunda faaliyetler yaptıklarını belirten Aksu, Bosna Hersek'te de birçok vakıf eserini yeniden ihya ettiklerini kaydetti.

Aksu, açılışını Vakıflar Haftası'nda yapacakları Tuzla Behram Ağa Camisi, Mostar Hacı Bali Camisi ve Mostar Sehovina Opijac Tekkesi'nin Bosna Herseklilere Türkiye'nin bir hediyesi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ve Bosna Hersek halkları, köklü bir kardeşlik bağının, ortak bir tarihin, güçlü bir medeniyetin mensuplarıdır. Bu kardeşlik, her iki devletin tüm kademeleri ile devam ettirilecektir." dedi.

"Atalarımızın bize emanet ettiği mirası koruma kararlılığımız var"

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de Bosna Hersek Vakıf Günleri etkinliğinin manevi ve kültürel miraslarının köklerine dair bilinçlerini geliştirdiğini belirtti.

Kavazovic, Bosna Hersek'te ayağa kaldırılan her cami, medrese, tekke ve vakıf eserinin Boşnakların direnmesi ve vazgeçmeme üzerine kurulu kültürünü geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Atalarımızın bize emanet ettiği mirası koruma kararlılığımız var, bu ana güç katan unsur ise gerçek kardeşlik yakınlığını gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nden dostlarımızın aramızda olmasıdır. Destekleri sadece kurumsal değil, bizi tanımlayan değerleri koruma ve geliştirmeye yönelik ortak misyonunun bir ifadesidir. Açılan vakıflar sadece geçmişin dönüşü değil, gelecek için devam eden bir görevdir. Onları sadece binalarla değil, içerikle ve hayat programlarıyla da inşa etmek bizim sorumluluğumuzdur. Gençlerin eğitim gördüğü, yoksulların güven bulduğu ve herkesin güç ve ilham aldığı mekanlar olmalarını sağlamak görevimizdir."

Vakıfların insanları ve yaşam alanlarını yeniden inşa ettiğini aktaran Kavazovic, gelecek dönemde vakıflara yönelik ilginin daha da artmasını, gasbedilen vakıf mallarının yasal kurumlarına iade edilmesini ve insanların faydasına kullanılmasını temenni ettiğini söyledi.

Kavazovic, "Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'dan, Türkiye'deki kardeşlerimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a içten selamlarımızı iletmesini rica ediyorum. Allah, kendilerinin ve Türk halkının bugünlerde taşıdıkları yükleri hafifletsin." diye konuştu.

Programa, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek İslam Birliği yetkililerinin yanı sıra akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Açılış programında Boşnak sanatçılar, Türkçe ve Boşnakça ilahiler de seslendirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürü Aksu 'Bosna Hersek Vakıf Günleri' açılış törenine katıldı - Son Dakika

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