Valencia Üniversitesi Öğrencileri Filistin İle Dayanışma İçin Kamp Kurdu - Son Dakika
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Valencia Üniversitesi Öğrencileri Filistin İle Dayanışma İçin Kamp Kurdu

Valencia Üniversitesi Öğrencileri Filistin İle Dayanışma İçin Kamp Kurdu

İspanya'nın doğusundaki Valencia Üniversitesi Felsefe Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve 'apartheid'e karşı dayanışma göstermek amacıyla 4 gündür kamp kurdukları kampüste sabahlıyor. Eyleme üniversite çalışanları ve profesörler de destek veriyor. Eylemin organizatörlerinden Jorge Ramos Tolosa, bu girişimin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, Gazze'deki dehşetin ortasında bir umut, mücadele ve dayanışma ışığı olduğunu ifade etti. Valencia Üniversitesi öğrencileri, diğer İspanyol üniversitelerine de Filistin'e destek eylemleri başlatma çağrısında bulunuyor.

02.05.2024 14:32
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İspanya'nın doğusundaki Valencia Üniversitesinde bir grup öğrenci, Filistin ile dayanışma için 4 gündür kamp kurduğu Felsefe Fakültesinin kampüsünde sabahlıyor.

" İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve 'apartheid'e hayır" sloganıyla Valencia Üniversitesi Felsefe Fakültesinde süresiz eylem başlatan üniversite öğrencilerinin girişimi gün geçtikçe daha yüksek katılımla devam ediyor.

Son 3 gecedir fakülte kampüsünde kurdukları çadırlarda sabahlayan ve 4. gününe giren eyleme katılan öğrencilere, bazı üniversite çalışanları ve profesörler de destek veriyor.

İspanyol basınına demeç veren eylemin organizatörlerinden ve Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olan Jorge Ramos Tolosa, "Bu girişim, yalnızca desteklediği barışçıl amaç açısından değil, aynı zamanda Filistin halkıyla dayanışma içinde ve İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı yapılan, öğrencilerin kamp kurarak sabahladığı ilk İspanyol üniversitesi olması açısından da tarihi bir öneme sahip." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki dehşetin ortasında bir umut, mücadele ve dayanışma ışığı var. Bu bir sevgi politikası." diyen Ramos, barışçıl eylemin sosyal medyadan da çok sayıda destek aldığını vurguladı.

Valencia Üniversitesindeki öğrenciler, Filistin'e destek eylemlerinin İspanya'daki diğer üniversitelerde de başlatılması çağrısında bulunuyor.

Benzer eylemlerin, Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerdeki bazı üniversitelerde de yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Valencia Üniversitesi Öğrencileri Filistin İle Dayanışma İçin Kamp Kurdu - Son Dakika

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