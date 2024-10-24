Vali Aktaş KYK Yurdunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Aktaş KYK Yurdunu Ziyaret Etti

Kocaeli Valisi Aktaş, Pertev Paşa KYK Kız Yurdunu inceleyerek öğrenci taleplerini dinledi.

24.10.2024 14:48
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Pertev Paşa KYK Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında denetimlerini sürdüren Vali Aktaş, Körfez ilçesinde bulunan Pertev Paşa KYK Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Körfez İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Malkoç, Körfez Olimpiyat Gençlik Merkezi Müdürü Bahadır Aligül ve Yurt Müdürü Reyhan Turhan tarafından karşılanan Vali Aktaş, yemekhane ve ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş'a, yurdun fiziki durumu, koşulları, öğrencilere yönelik verilen hizmetler ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yurtta kalan öğrencilerin istek ve sorunlarını da dinleyen Vali Aktaş, gençlere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Aktaş KYK Yurdunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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