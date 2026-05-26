Vali Gül, Kurban Bayramı öncesi Edirnekapı Şehitliği\'ni ziyaret etti

26.05.2026 13:25
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı arefesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti ve kabirlere karanfil bıraktı. Ziyarete protokol üyeleri ve şehit yakınları da katıldı.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı arefesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Dua edilmesinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Vali Gül, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Ziyarette Vali Gül'e, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Bahtiyar Ersay, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu ve Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt da eşlik etti. Zeytinburnu İlçe Müftüsü Mehmet Münip Şallıoğlu, şehitler için dua okudu. Vali Gül ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Öte yandan Kurban Bayramı öncesinde şehit aileleri ve yakınları da şehitliği ziyaret etti.

'BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Kurban Bayramı Arefesindeyiz. Bütün bayramlarda olduğu gibi milletimiz en yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor, arefe günlerinde. Dolayısıyla da böyle bir geleneğimiz, böyle bir inancımız var. Bizler de kamu görevlileri olarak İstanbul'umuzda şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz, mesai arkadaşlarımızla birlikte. Şehitlerimizin hep milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler de Kurban Bayramı arefesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz. Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Yine bu uğurda gazi olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimizin muhterem yakınları olmak üzere tüm İstanbul'umuzun da bayramını bir kez daha tebrik ediyoruz" dedi.

'VATAN İÇİN BİR EVLADIMIZI VERDİK'

Şehit Babası Cemalettin Koç, "Biz, sadece bugün için değil her gün buradayız. Burası bizim ikinci evimiz. Sürekli buradayız. 2022'de şehit oldu benim oğlum. Onsuz şimdi 4'üncü yılını kutluyoruz. Zor, çok zor. Allah kimseye evlat acısı vermesin ama bir taraftan da tabii gururluyuz. Allah'a hamdediyoruz. Oğlumuz şehit oldu. Vatan için bir evladımızı verdik. Bu da bizi çok gururlandırıyor" dedi.

'BU CENNET BAHÇESİNİN EN KÜÇÜĞÜ'

Şehit annesi Emine Koç, "Kaçıncı bayram kaçıncı Arefe bıraktım artık saymayı. Yine bir arife günü, yine bir bayram. Enes'siz. Enes beni aramadı, Enes bana gelmedi ama biz geliyoruz. Enes'im cennetin en güzel köşkünde, cennet bahçesinde. Burası bizim artık bir cennet bahçemiz oldu. Oğlumun özlemi, hasreti. Şimdi şu an ne konuşsam ne desem. Bir kelime bulamıyorum. Şehit olması, makamı, isminin güzelliği. Mesela ismi Enes Muhammed. Yaşının güzelliği. Henüz 19 yaşındaydı askere gittiğinde. 20'inci yaşına da askere girdi. Bu cennet bahçesinin en küçüğü. Ama nasıl desem ki ne anlatsam ne söylesem o özlemine, hasretine hiçbir kelime bulamam. Buruk. Bayramlarımız buruk. Geliyoruz ama" dedi.

'BAYRAMLAR BİZİM İÇİN BURUK GEÇİYOR'

Şehit babası Osman Beki, "Öncelikle şehit ailelerinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar bizim için buruk geçiyor. Normalde 10'uncu yılını tamamladık bu sene. 10 yıldan beri devamlı buraya gelip gidiyoruz. Tabii canımız sağ olduğu sürece devamlı gelip gideceğiz. Rabbim şehitlerimizin şahadetini kabul, makbul buyursun. Rabbim öncelikle bu savaşsız bir memleket istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

