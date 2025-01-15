Vali Elban: Terörün sona ereceğine dair umut var - Son Dakika
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Vali Elban: Terörün sona ereceğine dair umut var

Vali Elban: Terörün sona ereceğine dair umut var

İzmir Valisi Elban, terörle mücadelede güçlü irade olduğunu ve umut verici gelişmeler yaşandığını belirtti.

15.01.2025 13:47
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İzmir Valisi Süleyman Elban, "Terörün bitirileceği konusunda Ankara'da da herkeste o heyecan var. Artık Türkiye'nin daha umut ve heyecanla şahlanacağı konusunda inanılmaz bir ümit ve beklenti var." dedi.

Balçova Termal Otel'de gazetecilerle bir araya gelen Elban, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Gazeteciliğin topluma yön veren önemli meslek olduğunu vurgulayan Elban, "Habercilik, internetin ve sosyal medyanın devreye girmesiyle başka boyuta girdi. Bu işin bir kurumu ve cemiyeti olduğunda meslek mensuplarının takibi, yetiştirilmesi ve meslek etiği açısından kendi arasında belli bir disiplinin olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vali Elban, gazetecilerin doğru bilgiyi alması için kurumlar arası iletişimi ve koordinasyonu daha üst seviyeye getireceklerini dile getirdi.

İzmir'de güvenlik ve asayişin sağlanması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Elban, 2025 yılında da polis ve jandarmanın denetimlerinin artarak devam edeceğini aktardı.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Elban, eski emniyet ve milli eğitim müdürlüğü binasının yerine valilik ek binası yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hazırlanan projeyi yenilediklerini hatırlatan Elban, projenin bu yıl bakanlık programıyla Cumhurbaşkanlığı yatırım listesine alındığını, herhangi bir bütçe kısıtlaması olmadığı takdirde 14 bin metrekare kapalı alanı olan L tipinde hizmet binasını kente kazandıracaklarını ifade etti.

Bir basın mensubunun terörün bitirilmesine yönelik girişimin hatırlatılması üzerine Vali Elban, şunları kaydetti:

"Ankara'da hükümetimizin ve Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu açıklamada ve yürütülen çalışmalarda gördüğümüz kadarıyla terörsüz Türkiye hedefine artık çok yaklaştığımız gözüküyor. Şimdi bu konuda hem hükümetin iradesi tam hem devlet olarak güçlü irade ve niyet ortaya konulmuştur. Zaten hep vardı. Artık terör konusunda çok güçlü durumdayız. Dolayısıyla bu bela ve sıkıntının kısa süre içerisinde giderileceğini devlet büyüklerimizin açıklamalarından görüyorsunuz. İnşallah bizim de beklentimiz o yönde.

En başta Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin tavrı çok net. Hem yakınımızda hem ülkemizde terörle ilgili bir oluşumun kabul edilemeyeceği her defasında hem hükümetimiz tarafından hem Milli Güvenlik Kurulumuz hem de yetkililerimiz tarafından zaten açıklandı. Valiler olarak en temel görevimiz, hükümetimizin, devletimizin aldığı kararları alanda harfiyen uygulamaktır. Terörün bitirileceği konusunda Ankara'da da herkeste o heyecan var. Artık Türkiye'nin daha umut ve heyecanla şahlanacağı konusunda inanılmaz bir ümit ve beklenti var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Elban: Terörün sona ereceğine dair umut var - Son Dakika

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