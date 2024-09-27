Vali Karakaya Ahlat'ta Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Vali Karakaya Ahlat'ta Ziyarette Bulundu

Vali Karakaya Ahlat\'ta Ziyarette Bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret ederek bilgi aldı.

27.09.2024 18:46
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, görevlilerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde bulunmak üzere ilçeye gelen Karakaya, Ahlat Ulu Cami'de cuma namazını kıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti. Tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'ten bilgi alan Karakaya, gazetecilere, Ahlat'ta yürütülen güzel faaliyetlerin devamı ve daha da geliştirilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Bitlis'in kadim bir kent olduğunu belirten Karakaya, "Bitlis'imizin çok güzide özellikleri var. Bunlardan en önemlileri de belki Ahlat'ta. Selçuklu Meydan Mezarlığı, Anadolu'daki adeta ilk Türk mührü olarak dikkat çekiyor. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerekse bakanlıklarımız, devletimizin büyükleri buraya ziyadesiyle önem veriyor. Çünkü biz kültürümüzle, tarihimizle varız ve var olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kentte ilk ziyaretini Ahlat ilçesine yaptığını ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

"Buradaki ruhani hava ve manevi atmosfer oldukça etkileyici. Bugüne kadar bu güzide yere hizmet veren bütün devlet görevlilerimize, siyasilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bundan sonra da burayı layık olduğu noktaya getirmek için gayret sarf edeceğiz. Türkiye'deki ve dünyadaki kültüre, tarihe meraklı vatandaşlarımızı değerlerine sahip çıkmak için burayı ziyaret etmeye ve bu güzel atmosferi teneffüs etmeye davet ediyorum."

Tarihi mezar taşlarının önünde fotoğraf çektiren Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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