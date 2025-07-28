Vali Karakaya'dan OSB ve Hayvan Barınağı İncelemesi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Organize Sanayi Bölgesi ile Güroymak ilçesinde yapımı süren Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Karakaya başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda OSB'nin gelişimi, yürütülen projeler ve alandaki mevcut durum değerlendirildi.

Karakaya, toplantının ardından ilave OSB alanında inceleme yaptı, birçok kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

Karakaya, İl Özel İdaresi tarafından Güroymak ilçesine bağlı Tahtalı köyünde kurulan "Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı"nda da inceleme yaptı.

Vali Karakaya'ya ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Fuat Balık ve İl Orman İşletme Müdür Vekili Hüseyin Koçyiğit eşlik etti.