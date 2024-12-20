Vali Serdengeçti Bulancak\'ta Ziyaretlerde Bulundu

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Giresun Valisi Fatih Mehmet Serdengeçti, Bulancak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Serdengeçti, ilçedeki programı kapsamında 1926 Bulancakspor Kulübü Başkanı Aydın Karataş'ı ziyaret etti, görüş alışverişinde bulundu.

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ziyaret anısına Vali Serdengeçti'ye Mustafa Kemal Atatürk tarafından Bulancakspor'a gönderilen şeref telgrafının kopyasını, takım Kaptanı Ömercan Aslan ise çiçek hediye etti.

Programa, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, eski Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Ersin Erkut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Yüksel de katıldı.

Daha sonra İlçe Stadı ve Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı.

Bulancak Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret eden Serdengeçti'ye, Sanayi Kooperatifi Başkanı Tuncay Akın ile Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mürsel Aktay eşlik etti.