Vali Turan Aşure Dağıttı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına katıldı.
Vali Turan, cemevinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı.
Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel bir ay olduğunu belirten Turan, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin her zaman dünyaya örnek olduğunu vurguladı.
Vali Turan'a ziyaret
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i makamında kabul etti.
Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gedik'e yeni görevinde başarı diledi.
Ziyarette Turan ile Gedik bir süre sohbet etti.
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