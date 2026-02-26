Vali Yunus Sezer, iftar sofrasında polislerle bir araya geldi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katıldı.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Sezer, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Sezer, "Bizleri bir araya getiren bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında aynı sofra etrafında buluşturan Rabbimize şükrediyoruz. Başta polislerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyoruz." dedi.

Vali Sezer, Balıkesir'deki uçak kazasında şehit düşen Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Evladının gözyaşları hepimizin yüreğini burktu. Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Onlara şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü dile getiren Sezer, bunun güçlü bir ordu, emniyet ve jandarma teşkilatı ile devlet-millet dayanışması sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Gezi Olayları, 6-7 Ekim Olayları, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, Hendek operasyonları gibi geçmişte yaşanan çeşitli kriz ve saldırılara değinen Sezer, milletin zor zamanlarda birlik içinde hareket ettiğini belirtti.

Türk milletinin tüm milletlerden önceliklerinin her zaman farklı olduğunu vurgulayan Vali Sezer "Devlet, millet ve ezan söz konusu olduğunda herkes kendi önceliklerini bir kenara bırakmıştır. Önce devlet, önce millet, önce bu topraklar anlayışıyla hareket edilmiştir." diye konuştu.

Sezer, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli mesafe kat ettiğini belirterek, birlik ve beraberlik korunduğu sürece ülkenin daha da güçleneceğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Sezer, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne Emniyet Müdürü Muhitin Ayhan'ın da konuşma yaptığı iftar programına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, il protokolü ve polisler katıldı.