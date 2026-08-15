Vali Zorluoğlu Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Zorluoğlu Yaralıları Ziyaret Etti

Vali Zorluoğlu Yaralıları Ziyaret Etti
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Lice’deki trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti.

VALİ ZORLUOĞLU, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Lice ilçesinde 7 kişinin öldüğü kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bu sabah saat 09.00 sıralarında Lice ilçemizin Karahasan Mahallesi'nde içerisinde şoförüyle birlikte 18 kişinin bulunduğu ve bir nişan organizasyonu için Muş iline seyahat etmekte olduklarını öğrendiğimiz minibüs kaza yapmıştır. Tek taraflı bir trafik kazası gerçekleşmiştir. İlk bilgilere göre minibüsün tekerinin patladığı ve takla atarak şarampole yattığı şeklinde ilgili kolluk kuvvetlerimiz bilgi vermiştir. Kaza neticesinde maalesef 2'si olay yerinde, 5'i de kaldırıldıkları sağlık kurumlarında olmak üzere 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve Diyarbakırlı hemşehrilerimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tabii kazada yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Şu anda 3 hastanemizde; Dicle Üniversitesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplam 9 yaralımız var. 9 yaralıdan 2'sinin durumu da tıbben ağır sayılabilecek bir durumdadır. Diğer 7 yaralımızın durumları da nispeten orta ve hafif derecede yaralı olarak kayıtlara girdi. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri yoğun bakım ünitelerinde ve normal servislerde devam ediyor. İnşallah şifayla hepsi hastanelerimizden taburcu olurlar. Kendilerine geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz. Kazayla ilgili olarak elbette gerekli adli soruşturma tamamlandı, titiz bir çalışma yapılıyor. Sebebi ve diğer hususlar da inşallah bu soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Tekrar tüm vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vali Zorluoğlu Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika

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