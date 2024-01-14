 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı

Van'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Van-Bahçesaray karayolunun 80'inci kilometresindeki çığ riski nedeniyle 24 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor.

Van-Bahçesaray Karabet Geçidi\'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı
14.01.2024 - 22:18,
Abone Ol

Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı

VAN - Van'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı.

Hafta başından bu yana yurdun büyük bir bölümü etkisi altında alan kar yağışı Van'da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

"3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetre"

Kar yağışı ile birlikte kapanan Yolların yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı Van merkezde, 6, kırsal mahallelerde 20 ila 60, yüksek kesimlerde Çaldıran ilçesinde 55 ve Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise yaklaşık 2 metre 64 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerinden derlenen bilgilere göre Karabet Geçidi 2 metre 64, Rize'nin Çamlıhemşin Palovit Yaylası'nda 202, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi 190, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 173, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 148, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 137, Rize Ovit Dağı 133, Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası 132 santimetre olarak ölçüldü.

"Van-Bahçesaray karayolu 24 gündür kapalı"

Van-Bahçesaray karayolunun 80'inci kilometresindeki çığ riski nedeniyle 24 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor. Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından 29 Aralık 2023 tarihinde temizlenerek ulaşma açılırken, araç geçişlerine izin verilmedi. Çığ komisyonu bölgede yaptığı incelemeler sonucu bölgenin çığ riskinin devam ettiğini belirtti. 2 Ocak 2024 tarihinden sonra bölgede belli aralıklarla yağan ve düşen çığlar sonrası yolun ne zaman açılacağına ise çığ komisyonu karar verecek. Bahçesaraylılar ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolundan sağlıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Van Büyükşehir Belediyesi, Kayak Merkezi, Van, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin son paylaşımı ortaya çıktı
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:37:48. #1.11#
SON DAKİKA: Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement