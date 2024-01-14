Van, Bitlis, Muş ve Hakkari\'de şehitler için dua programları düzenlendi

Van, Bitlis ve Muş ve Hakkari'de vatandaşlar terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehadete kavuşan tüm askerler için dua edildi.

Van'da Hz. Ömer Camisi'nde sabah namazında "Şehitlerimize dua" programı kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu.

Namazın ardından ellerini semaya kaldıran vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Bitlis'te de Müftülük tarafından Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde şehitler için program düzenlendi.

Programa katılan vatandaşlar, sabah namazının ardından terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan askerler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Hakkari

Hakkari'de Lale Hatun Camisi'nde düzenlenen programda, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Sabah namazından sonra İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, şehitler için dua etti.

Muş

Muş Müftülüğü tarafından şehitler için Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Sabah namazından sonra şehitler için dua eden Müftü İbrahim Halil Demir, Türkiye'de ve yurt dışında sabah namazı kılınan bütün camilerde şehitler için program düzenlendiğini söyledi.

Vatan ve millet için canlarını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduklarını, dua ettiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Şunu hepimiz biliyoruz, bu dünyadan göç edeceğiz ama bazıları var ki çok şanslı. Bu şanslı olanlardan biride şehitlerimizdir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şehitlerimiz için 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." buyuruyor. Bu güzel vatanımız ve şehitlerimize dua etmek için bir araya geldik. Efendimiz şehitleri hiç unutmamış, unutulmasını da istememiştir. Şehitler ve şehitlerin geride bıraktığı evlatları, anneleri, babaları, çocukları ve eşleri bizlere emanettir."

Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla son buldu.

Malazgirt ilçesindeki Alparslan Camisi'nde sabah namazında şehitler için düzenlenen programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ve vatandaşlar katıldı.