Van'da 12. Fırat Romatoloji Sempozyumu - Son Dakika
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Van'da 12. Fırat Romatoloji Sempozyumu

Van\'da 12. Fırat Romatoloji Sempozyumu
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Eklem hastalıklarının tartışıldığı sempozyum, 200 sağlık profesyonelinin katılımıyla devam ediyor.

Türkiye Romatoloji Derneği ile Doğu Anadolu Romatoloji Derneği tarafından Van'da düzenlenen "12. Fırat Romatoloji Sempozyumu" devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Fırat Üniversitesi Romatoloji Kliniklerinin işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen ve üç gün sürecek sempozyuma, farklı illerden 200 akademisyen ve doktor katıldı.

Eklem ve bağ dokusu hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve tedavide uygulanan yeni yöntemlerin tartışıldığı sempozyum, sunumlarla sürüyor.

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, AA muhabirine, Van'da önemli bir sempozyum düzenlediklerini belirtti.

Sempozyumun Türkiye Romatoloji Derneği ile Doğu Anadolu Romatoloji Derneği himayelerinde düzenlendiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Temel hedefimiz Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlerimizde sempozyumlar gerçekleştirmek. Daha önce Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta düzenlediğimiz bu etkinliğin 12'ncisini bu yıl Van'da gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 200 misafirimiz var. Üç gün sürecek sempozyumda 15 oturum yapılacak. Amacımız yeni bilgileri sahadaki arkadaşlarımıza aktarmak. Yeni ve güncel bilgileri aktardığımız zaman da daha kaliteli ve doğru hasta hizmetleri sunuluyor, bunların yanında eğitim seviyesini artırmak temel hedeflerimizdir."

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ekin ise "Amacımız hem Van'daki hastaların il dışına sevklerinin önüne geçmek hem de akademik düzeyde asistan ve öğrencilerimize faydalı olmaktır. Birbirinden değerli katılımcılarımız var. Kentimizin akademik camiada önemli bir yer edinmesi anlamında toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Dün başlayan sempozyum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da 12. Fırat Romatoloji Sempozyumu - Son Dakika

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