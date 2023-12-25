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Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Geçidi'nde, gece saatlerinde yoğun kar ve tipi etkili oldu. Ulaşım aksadı, birçok TIR ve araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından sürücüler güvenli bir yere götürüldü. Erciş ilçesinde ise kar nedeniyle taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

25.12.2023 - 11:46,
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Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

Van'ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Geçidi'nde, gece saatlerinde yoğun kar ve tipi etkili oldu. Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan, kar, tipi ve buzlanmanın yaşandığı geçitte ulaşım aksadı; birçok TIR ve araç yolda mahsur kaldı. Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan Karayolları ekiplerince araçlardan alınan sürücüler, Doğubayazıt-Çaldıran yol ayrımındaki tesislere götürüldü. Ayrıca Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar bir gün süre ile tatil edildi. (DHA)

Van\'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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