Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Van'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği etkinlik alanı çocukları ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Van Müzesi bahçesinde ziyarete açılan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği'nde Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanlarında çocukları teknoloji ve bilimle buluşuyor.

Mucitler Müzesi'nde Aziz Sancar başta olmak üzere dünyaca ünlü bilim insanlarının hayatı yapay zeka destekli animasyonlarla çocuklara izletiliyor.

Şenlik alanına gelen 12 yaşındaki Yusuf Ali Ertosun, festivalde çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Bu tarz etkinliklerin devamını istediğini ifade eden Ertosun, "Bugün çadırda çok güzel deneyler yaptılar daha sonra birlikte kitap okuduk. Bilim insanlarının hayatları ile ilgili yeni şeyler öğrendim. Benim için unutulmaz bir gündü. Çok güzel anılar biriktirdim." dedi.

Etkinliğe 3 çocuğuyla katılan Murat Özkaya ise güzel bir organizasyonun yapıldığını belirterek, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken kültürel ve bilimsel etkinlikler çok önemli. Geçen yıl da şehrimizde kültür yolu festivali düzenlemişti ve bütün etkinliklere katılmaya çaba göstermiştik. Bu sene ASELSAN'ın şehrimize gelmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarımla ilk olarak buraya geldik. Bundan sonra diğer etkinliklere de katılım sağlayacağız." diye konuştu.

Özkaya'nın 8 yaşındaki oğlu Mirhan Özkaya ise festivalin çok güzel geçtiğini dile getirdi.