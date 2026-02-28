Van'da Çığda Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
Van'da Çığda Arama Kurtarma Eğitimi

Van\'da Çığda Arama Kurtarma Eğitimi
28.02.2026 11:58
Van'da AFAD, çığ riskiyle mücadele için 4 bin personele arama kurtarma eğitimi veriyor.

Birçok ilden gelen personele çığda arama kurtarma eğitimlerinin verildiği Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim merkezi haline geldi.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biri olan ve 4-5 Şubat 2020'de Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği kentte, benzer acıların yaşanmaması için çalışma yürütülüyor.

AFAD bünyesinde oluşturulan Çığda Arama Kurtarma Eğitim Merkezi'nde farklı iller ve kentte görev yapan başta AFAD olmak üzere jandarma, polis, UMKE, güvenlik korucusu ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerine eğitim veriliyor.

Merkezde teorik bilgilerin ardından Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'ne getirilen ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, çığda arama kurtarma, sondalama ve arama kurtarma sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendiriliyor.

Kar altında kalan canlıları tespit eden "yaşam sinyali cihazı" ve diğer teknolojik ekipmanların doğru kullanımını da öğrenen ekipler, bölgelerinde çığ meydana gelmesi halinde hayat kurtaracak.

2021'den bu yana yürütülen çalışmalarda 4 bin personele çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

"Çalışmalarımızla eğitim üssü haline geldik"

AFAD Çığda Arama Kurtarma Eğitmeni Yusuf Taşeler, AA muhabirine, yoğun kar alan Van ve çevresinde çığ riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Her yıl kar yağdıktan sonra eğitimlere başladıklarını belirten Taşeler, "Çığa müdahalenin nasıl olacağı, ne tür durumlardan kurtarma operasyonu gerçekleştirileceği ve çığ meydana geldikten sonra nelerin yapılması gerektiği hakkında personele eğitim veriyoruz. Şu ana kadar 4 bin personele çığda arama kurtarma eğitimi verdik. Ülkenin dört bir yanındaki personellerimize eğitim verip olası çığ görevine hazır hale getiriyoruz." dedi.

Van'ın çığda arama kurtarma eğitim üssü haline geldiğini dile getiren Taşeler, şunları kaydetti:

"Son yıllarda AFAD olarak çığda arama kurtarma eğitimlerine ev sahipliği yapıyoruz. Çalışmalarımızla eğitim üssü haline geldik. Eğitimleri profesyonel eğitmenler tarafından gerçekleştiriyoruz. Amacımız ekiplerin çok iyi bir durumda olması, çok iyi bir eğitime sahip olması ve görev esnasında gerekli olan her türlü bilgi ve donanıma sahip olmalarıdır."

"6 günlük zorlu bir eğitimdi"

Çığda arama kurtarma eğitimi almak için Iğdır'dan gelen AFAD personeli Hülya Dayan ise "6 günlük zorlu bir eğitimdi. Bir kadın olarak bu mücadelede olmak çok güzel ve gurur verici. Van AFAD'da eğitim almak çok kıymetli. Iğdır'ın çığ riski yok ama il dışında bir çığ afetinde destek olabilmek için de eğitim alıyoruz." diye konuştu.

Bitlis'ten gelen arama kurtarma teknisyeni Fırat Erat da "Burada hocalarımızla beraber kış kampçılığı eğitimini ve aynı zamanda asli görevimiz olan çığda arama kurtarma eğitimini almaktayız. Eğitim çok güzel geçiyor. Hava şartlarından dolayı zorlanıyoruz fakat bir arama kurtarma teknisyeni için hiçbir şekilde hava şartları veya koşullar zor olmuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, AFAD, Van, Son Dakika

Van'da Çığda Arama Kurtarma Eğitimi

SON DAKİKA: Van'da Çığda Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
