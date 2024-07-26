Van'da "Filistin'i Unutma" temalı basın açıklaması - Son Dakika
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Van'da "Filistin'i Unutma" temalı basın açıklaması

Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların devam ettiği ve son saldırının büyük bir insanlık dramı olduğu vurgulandı. İsrail'in rahat hareket etmesinin sebepleri arasında Müslüman ümmetin dağılmışlığı ve güçsüzlüğü olduğu belirtildi. Açıklamanın ardından dua edildi.

26.07.2024 19:52
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Van'da " Filistin'i Unutma" temalı basın açıklaması

VAN - Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri Cuma namazı sonrası Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya gelerek "Filistin'i Unutma Gazze Hakkında Konuşmaya Devam Et" temalı bir basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Ömer Gündüz, Gazze'ye yönelik saldırıların 9 aydır devam ettiğini belirtti. Gündüz, "Son olarak hafta başında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 100'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonist İsrail'in ve en büyük destekçisi katil ABD'nin bölgede bu kadar rahat hareket etmesinin en büyük sebebi elbette ki katliamlara 'dur' diyecek yetkin ve etkin bir gücün olmayışı ve Müslüman ümmetin dağılmışlığıdır. Her zaman haykırdığımız gibi İsrail ancak güçten anlar. Üzülerek söylemek gerekir ki Filistin'de, Gazze'de yaşanan zulüm ve katliamlar şu günlerde Müslümanların gündeminden düşmüş durumdadır. Bu sebeple bugün burada bir araya gelişimizin gayesi Gazze'de yaşanan katliamları asla unutma ve unutturma demek içindir" dedi.

Basın açıklaması yapılan duanın ardından son buldu.

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'Filistin'i Unutma' temalı basın açıklaması - Son Dakika

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