Van'da kadınlar her 18 Mart'ta öğrencilere "Çanakkale menüsü" ikram ediyor

Van'ın Edremit ilçesinde Erdemkent İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği üyesi 5 kadın, Çanakkale Zaferi'nin ne şartlarda kazanıldığını anlatmak amacıyla hazırladıkları şekersiz üzüm hoşafı ve temin ettikleri ekmeği öğrencilere her yıl 18 Mart'ta dağıtıyor.

Okul aile birliği üyesi kadınlar, Çanakkale ruhunu yaşatmak, şehitlerin cesaretini, azmini ve manevi mirasını hatırlatmak amacıyla 5 yıldır öğrencilere "Çanakkale menüsü" hazırlıyor.

Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde bir araya gelen kadınlar, evlerinde hazırladıkları şekersiz üzüm hoşafını ve temin ettikleri ekmeği tencerelerle okula getiriyor.

Öğretmenler, öğrencilerine Çanakkale ruhunu anlatırken kadınlar da bir yandan ekmek ve üzüm hoşafını öğrencilere ikram ediyor.

Öğrencilere şanlı zaferin manevi atmosferini yaşatan kadınlar, bu yıl ramazan dolayısıyla oruç olan öğrenci ve öğretmenler için paket yaparak menüyü evlerine götürmelerini sağladı.

"Savaş esnasında cepheye yardım eden kadınlarımızın ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz"

Okul aile birliği üyesi Işıl Özel, AA muhabirine, okul aile birliği üyesi kadınlarla bir araya gelerek Çanakkale ruhunu yaşatmaya ve şehitleri anmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları etkinliğin öğrencilerin bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Özel, "Çocuklarımızın geleceği için okulda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 5 yıl önce bu fikir ortaya çıktı. 2 öğretmen arkadaşımla muhabbet ederken çocuklar için 18 Mart'ta ne yapabiliriz diye konuşuyorduk. Bir diziden ilham alarak böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çocuklarımız bu etkinliğe ilgi gösterdi. Duygulanan öğrencilerimiz oldu, aynı şekilde biz de duygulandık. Savaş esnasında cepheye yardım eden kadınlarımızın ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Semra Kutlu ise çalışmanın okulda geleneksel bir etkinlik haline geldiğini ifade ederek, "5 kadın bir araya geldik ve sahura kadar üzüm hoşafı yaptık. 20 kilogram üzüm ve 2 bin ekmek aldık. Dağıtım esnasında niyetli öğrencilerimize paketler halinde sunum yaptık." dedi.

"Çocuklarımızla birlikte destansı zaferimizi anmış olacağız"

Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet İlli de Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması için etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Çocuklara Çanakkale'de yazılan destanı anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan İlli, şunları kaydetti:

"Savaşta sadece erkeklerin olmadığını, kadınlarımızın da mücadele ettiğini, ülkemizin kuruluşunda emeği olduğunu anlatıyoruz. Annelerimiz, kadınlarımız ve çocuklarımız o gün cephedeydi. Atalarımızın gücü ve inancıyla bu mücadele kazanıldı. Okul aile birliği olarak bugün o mücadelenin nasıl kazanıldığını göstermeye çalışıyoruz. Annelerimiz bir araya gelerek zaferin ne şartlarda kazanıldığını öğrencilerimize savaş esnasındaki menüyü ikram ederek gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Öğrencilerden Ayşe Erva ise "Askerlerimiz Çanakkale'de bu yiyecekleri yemiş. Ben de bugün yeme fırsatı buldum ve çok duygulandım." dedi.