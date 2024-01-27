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VAN'da 451 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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VAN'da 451 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

VAN'da gece yağan kar nedeniyle 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışma yürütüyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gevaş ilçelerinin tüm mahalle ve mezra yolları kardan ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VAN\'da 451 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
27.01.2024 - 13:05,
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VAN'da gece yağan kar nedeniyle 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Kentte, gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile daha önce açılan yollar, tekrar kapandı. Kentte 176 mahalle ve 275 mezra olmak üzere 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gevaş ilçelerinin tüm mahalle ve mezra yolları kardan ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle 22 Aralık 2023'ten beri kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da halen ulaşım sağlanamıyor.

Tüm mahalle ve mezra yollarının kapalı olduğu Başkale ilçesinde de gece etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı, ilçe merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye ulaştı. Günlerdir dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede sabah, esnaf küreklerle dükkanlarının önün açarken, Başkale Belediyesi, Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: VAN'da 451 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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