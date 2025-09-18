Van'da NASA Uzay Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da NASA Uzay Yarışması

18.09.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NASA Uzay Uygulamaları Yarışması, 4-5 Ekim'de Van İŞGEM'de gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın önemli yarışmalarından NASA Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps Challenge) Van'da yapılacak.

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ev sahipliğinde 4-5 ekimde düzenlenecek yarışmaya birçok genç girişimci, bilim insanı ve yazılımcının katılması bekleniyor.

Van İŞGEM Başkan Yardımcısı Adnan Selçuk, AA muhabirine, NASA'nın Türkiye'de düzenleyeceği yarışmanın Van'da yapılması için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi.

Yarışmaya 4-5 ekimde ev sahipliği yapacaklarını belirten Selçuk, "Bize Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Girişimci İş Adamları Vakfı destek veriyor. Yarışma girişimcilik vizyonu ve iş fikri olanlarla Uzay Birliği Başkanlığının katılımıyla düzenlenecek. İlimizde böyle bir yarışmanın yapılması bizim için çok önemli. Başvurular için gerekli altyapıyı hazırladık. Şu ana kadar 100'e yakın başvuru aldık." dedi.

Yarışmanın İŞGEM konferans salonunda iki gün süreceğini ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Girişimciler, mentörlerimiz ve alanında uzman hocalarımız iş fikirlerini burada paylaşacaklar. Projesini daha önce hazırlayıp burada sunabileceği bir platform olmayacak. Projeler yarışma süresince yapılacak. Mentörlerimiz ve alanında uzman hocalarımız projeleri burada değerlendirerek finalde yarışmalarına karar verecekler. İstanbul şu ana kadar 130 başvuru almış. Biz de 100'ün üzerinde bir katılım bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Girişimcilerimizin projelerini hayata geçirmelerini ve NASA aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmalarını ümit ediyoruz."

İŞGEM'in uluslararası danışmanı ve Avrupa Bilimler Akademisi üyesi Dr. Mehrdad Fojlaley ise, "Dünya genelinde yaklaşık 150 ülkede bu yarışmayı yapıyor. Son yıllarda Türkiye de bu konuda çok aktif. Geçen yıllarda Türk takımlar başarılı oldu ve NASA'dan ödül aldı. İnşallah bu sene de Van'dan başarılı katılımcılar olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, NASA, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da NASA Uzay Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:49:30. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da NASA Uzay Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.