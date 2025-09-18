Van'da NASA Uzay Yarışması

Avrupa'nın önemli yarışmalarından NASA Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps Challenge) Van'da yapılacak.

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ev sahipliğinde 4-5 ekimde düzenlenecek yarışmaya birçok genç girişimci, bilim insanı ve yazılımcının katılması bekleniyor.

Van İŞGEM Başkan Yardımcısı Adnan Selçuk, AA muhabirine, NASA'nın Türkiye'de düzenleyeceği yarışmanın Van'da yapılması için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi.

Yarışmaya 4-5 ekimde ev sahipliği yapacaklarını belirten Selçuk, "Bize Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Girişimci İş Adamları Vakfı destek veriyor. Yarışma girişimcilik vizyonu ve iş fikri olanlarla Uzay Birliği Başkanlığının katılımıyla düzenlenecek. İlimizde böyle bir yarışmanın yapılması bizim için çok önemli. Başvurular için gerekli altyapıyı hazırladık. Şu ana kadar 100'e yakın başvuru aldık." dedi.

Yarışmanın İŞGEM konferans salonunda iki gün süreceğini ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Girişimciler, mentörlerimiz ve alanında uzman hocalarımız iş fikirlerini burada paylaşacaklar. Projesini daha önce hazırlayıp burada sunabileceği bir platform olmayacak. Projeler yarışma süresince yapılacak. Mentörlerimiz ve alanında uzman hocalarımız projeleri burada değerlendirerek finalde yarışmalarına karar verecekler. İstanbul şu ana kadar 130 başvuru almış. Biz de 100'ün üzerinde bir katılım bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Girişimcilerimizin projelerini hayata geçirmelerini ve NASA aracılığıyla tüm dünyaya tanıtmalarını ümit ediyoruz."

İŞGEM'in uluslararası danışmanı ve Avrupa Bilimler Akademisi üyesi Dr. Mehrdad Fojlaley ise, "Dünya genelinde yaklaşık 150 ülkede bu yarışmayı yapıyor. Son yıllarda Türkiye de bu konuda çok aktif. Geçen yıllarda Türk takımlar başarılı oldu ve NASA'dan ödül aldı. İnşallah bu sene de Van'dan başarılı katılımcılar olur." diye konuştu.