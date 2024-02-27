Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van\'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile bir kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hamile kadın önce Başkale Devlet Hastanesine götürüldü ve ardından Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Yardım talep edilmesi üzerine ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılan kadının tedavisi devam ediyor.

27.02.2024 14:51  Güncelleme: 15:14
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Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan hamile kadın, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Doktorlar tarafından müdahale edilen kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilmesine karar verildi.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep edilmesi üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hamile kadın, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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