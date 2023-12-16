Van\'da sağlık çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Van'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Kentteki sağlık kuruluşlarında görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler taşıyarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan doktor Abdullah Sakman, 7 Ekim'den bu yana binlerce sivil, kadın ve çocuğun katledildiğini hatırlattı.

İsrail tarafından hastanelerin bombalandığını belirten Sakman, şunları kaydetti:

"Gazze'deki 35 hastaneden 26'sı şu an hizmet dışı. Dokuzu kısmen işlevsel durumda. Bu hastaneler aynı zamanda ülke içinde yerinden edilmiş binlerce kişiye de barınak sağlıyor. Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanelerin kapanması sonucu artık kuzeydeki yaralıları tahliye etmek imkansız halde. Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Buradan tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."