Van\'da TIR ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 saralarında Gürpınar ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Gevaş yönünden gelen 30 AAF 775 plakalı TIR, çalışmalar nedeniyle tek şeride düşen yola çıkmaya çalışan Adnan Uygar yönetimindeki 10 ZK 063 plakalı otomobile çarptı. Kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Uygar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uygar, eşi ve 2 torunu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.