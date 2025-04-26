Van'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 105 araç trafikten yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da 1855 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.
Aynı dönemde yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi, 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde 105 araç trafikten menedildi.???????
Son Dakika › Güncel › Van'da Trafik Denetimi: 105 Araç Yasaklandı - Son Dakika
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