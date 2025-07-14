Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünce başlatılan yaz futbol okulunda 400 çocuk top koşturuyor.
Belediyen yapılan açıklamaya göre, 8-13 yaş grubundaki çocuklara yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkanı sunuluyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Yerleşkesinde yer alan çim sahada 7 antrenör ile hafta içi 3 gün yapılan antrenmanlarda, sporcular temel futbol eğitimi alıyor.
2 Temmuz'da ücretsiz malzeme dağıtımıyla başlayan eğitimlerde, yetenek taramaları sonucu seçilen sporculara lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam etmeleri sağlanacak.
Son Dakika › Güncel › Van'da Yaz Futbol Okulu 400 Çocuğa Kapı Açtı - Son Dakika
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