Van'ın Özalp ilçesindeki Akgöl, yağışlarla canlandı ve kuşların yaşam alanı oldu - Son Dakika
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Van'ın Özalp ilçesindeki Akgöl, yağışlarla canlandı ve kuşların yaşam alanı oldu

Van'ın Özalp ilçesindeki Akgöl, önceki yıllarda kuraklık nedeniyle kuruyan bir göldü. Ancak bu yıl yağışlarla tamamen doldu ve kuşların yaşam alanı haline geldi. Gölde flamingo ve ördek gibi farklı türden kuşlar konaklamaya başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, sulak alanlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, bu yılın son 22 yılın en yağışlı bahar aylarından biri olduğunu belirtti.

15.06.2024 12:43
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Van'ın Özalp ilçesinde kuraklık nedeniyle önceki 3 yılda yaz mevsiminde kuruyan Akgöl, yağışlarla bu yıl tamamen doldu ve yeniden kuşların yaşam alanı oldu.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve önceki yıllarda yazın kuraklık nedeniyle kuruyan 9 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Akgöl, yağışların etkisiyle eski canlılığına kavuştu.

Geçen yıl çorak araziye dönüştüğü için göçmen kuşların uğramadığı göl, bu yıl birçok türden kuşa yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Gölde flamingo ve ördek gibi farklı türden kuşların konakladığı gözlemlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nın Türkiye'nin en çok sulak alana sahip bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Aslan, "Bölgemiz yaban hayatı türü yönünden de zengin. Üç yıldır devam eden kuraklık nedeniyle havzadaki birçok göl kuruma noktasına gelmişti. Buna en iyi örnek de Akgöl. Bu göl, 3 yıldır haziran ayında genellikle kuruyordu. Daha önce flamingolar İran'dan göç ederken ilk ziyaret ettikleri yer Akgöl'dü fakat 3 yıldır yazın kuruduğu için kuşlar uğramıyordu." dedi.

Sulak alanlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Bu yıl meteorolojik verilere göre son 22 yılın en yağışlı bahar aylarını geçirdik. Kışın yoğun kar yağışıyla sulak alanlar canlandı. Bunun en iyi örneğini Karasu ve Bedimahi akarsuları ile Akgöl'de görebiliyoruz. Akgöl'de seviyenin artmasıyla yıllardır uğramayan kuşlar yeniden ve daha kalabalık gruplar halinde gelmeye başladı. Üç yıldır görmediğimiz allı turnalar bize selam getirmeye başladı. Bu alanları korursak gelecek nesillere de aktarmış olacağız. Buralar ekoturizme de büyük katkı sağlıyor."

"Göl eski günlerine kavuştu"

Akgöl kıyısındaki Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan Hamit Çetin de "Üç senedir gölde su yoktu. Kuşlar göçüp gitti. Çok şükür bu sene su bol. Göl eski günlerine kavuştu. Uzun aranın ardından ardından flamingolar gelmeye başladı. İnşallah her sene böyle olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Özalp ilçesindeki Akgöl, yağışlarla canlandı ve kuşların yaşam alanı oldu - Son Dakika

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