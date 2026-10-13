Van İpekyolu\'nda temel kazısında oluşan göçük bitişikteki iş yerinde çökmeye yol açtı

Van İpekyolu'nda temel kazısında oluşan göçük bitişikteki iş yerinde çökmeye yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı yapılan alanın yanındaki iş yerinin bir bölümü çöktü. Şerefiye Mahallesi'ndeki kazıda yağışın etkisiyle oluşan göçük, bitişikteki iş yerinde hasara yol açarken AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yeni çökme ihtimaline karşı önlem aldı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı yapılan alanın yanındaki iş yerinin bir bölümünde çökme meydana geldi.
Şerefiye Mahallesi'nde yürütülen temel kazısı sırasında yağışın da etkisiyle göçük oluştu.
Göçük nedeniyle kazı alanının bitişiğindeki iş yerinin bazı bölümleri çöktü, içerdeki eşya zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yeni bir çökme ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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