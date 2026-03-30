Van Kedisi Kan Grupları Araştırması

30.03.2026 11:40
YYÜ'de yapılan çalışmada Van kedilerinde 'B' kan grubunun daha yaygın olduğu belirlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki "Kedi Villası"nda koruma altında tutulan Van kedileri üzerinde yapılan hematolojik araştırmada "B" kan grubunun ağır bastığı tespit edildi.

Van YYÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Özkan ile yüksek lisans öğrencisi veteriner hekim Büşra Karabulut, Van kedilerinde kan nakillerinin doğru yapılması ve hastalıkların daha iyi teşhis edilmesi amacıyla kan gruplarının belirlenmesine yönelik 2 yıl önce çalışma başlattı.

Veteriner fakültesi lisans öğrencilerinin de destek verdiği çalışmada, Kedi Villası'nda koruma altında bulunan 80 kediden kan örnekleri alındı.

Üniversitenin hayvan hastanesi laboratuvarında bulunan son teknolojik cihazlarla tek tek analiz edilen örneklerde kedilerden yüzde 40'ının "A", yüzde 60'ının "B" grubu olduğu belirlendi.

Bu araştırmayla, Van kedilerinin popülasyonunun korunması ve sürdürülebilirliğinin desteklenmesine yönelik çalışmalara katkı sunulması hedefleniyor.

"Bilimsel çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Prof. Dr. Özkan, AA muhabirine, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Van kedileriyle ilgili bilimsel çalışmaların devam ettiğini, kendisinin de yüzlerce çalışma ve projede yer aldığını söyledi.

Farklı yaş, cinsiyet ve göz renklerine sahip Van kedilerinde kan gruplarının belirlenmesine yönelik çalışma yürüttüklerini ifade eden Özkan, ayrıca bu kan gruplarının hastalıklarla ilişkisi ve genetik özellikleri üzerine araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Yapılan çalışmalara göre dünyadaki kedilerde A, B ve AB olmak üzere üç kan grubunun bulunduğu ve A grubunun daha yaygın olduğu bilgisini paylaşan Özkan, kedilerin kan grubunda negatif ya da pozitiflik özelliğinin bulunmadığını dile getirdi.

Kedilerin kan grubunun bilinmesinin tedavi süreçlerine olumlu katkı sunacağını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Van kedileriyle ilgili yaptığımız çalışmada B kan grubuna sahip Van kedilerinin sayısının daha fazla olduğunu tespit ettik, ayrıca nadir görülen AB kan grubuna sahip bir kediye rastlamadık. Bu da bizim için dikkat çekici sonuçlardan biri oldu. Kedilerde de kan nakli gerektiren durumlarla karşılaşabiliyoruz. Kan grubunun belirlenmesi, bu tür durumlarda uygun kanın verilmesini sağlayarak tedavinin doğru şekilde yapılmasına olanak tanıyacak. Van kedisi, önemli kedi ırklarından biridir. Hem dünya hem ülkemiz hem de ilimiz için büyük bir değere sahip. Van kedileriyle ilgili bilimsel çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doktora ve yüksek lisans tezlerinde, Van kedilerinin özellikleri ve hastalıklarıyla ilgili detaylı araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmamızı 4 ay içinde tamamlayarak bilimsel olarak yayımlanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz."

Öğrencilerle de uygulamalar yaptıklarını, bilgilerini paylaştıklarını anlatan Özkan, "Temel amacımız, fakültemizden yeterli bilgi ve donanıma sahip öğrenciler mezun ederek ülkemizin farklı bölgelerinde başarılı veteriner hekimler yetiştirmektir. Mezun olan birçok meslektaşımız Türkiye'nin farklı yerlerinde başarıyla görev yapıyor." diye konuştu.

"Van kedisiyle ilgili bilgilerimiz her geçen yıl artıyor"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise hayvanlarda kan gruplarının bilindiğini ve değişkenlikler gösterdiğini dile getirdi.

Van kedilerinde kan gruplarının henüz ortaya konulmadığını ifade eden Kaya, hangi Van kedisinin hangi kan grubuna sahip olduğunu bilmenin, kan nakli gibi durumlarda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu çalışma sayesinde Van kedilerinde hangi kan grubunun yoğun olduğunu öğrenme imkanı bulacaklarını söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"Araştırmalarımızda öncelik verdiğimiz kriter şudur. Araştırma fikri kedinin yararına mı, gerekli mi? Orijinal ve faydalı olan fikirlere her zaman açığız. Şu an bir yüksek lisans öğrencim Van kedilerinin davranışları üzerine çalışma yapacak. Şimdiye kadar bu konuda hiçbir çalışma yapılmamış. Van kedisiyle ilgili bilgilerimiz her geçen yıl artıyor, akademik altyapımız güçleniyor ve güçlü bir arşiv oluşuyor. Eskiden birçok özellik bilinmiyordu. Van kedisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Şu an ıslah çalışmalarıyla orijinal formlar korunuyor. Van kedisinin akademik altyapısı çok güçlüdür."

Kaynak: AA

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım
’’Yaş sadece bir sayıdır’’ sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel ''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel
Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var

13:07
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:31
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:09
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
