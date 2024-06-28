Van Kültür Yolu Festivali Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Van Kültür Yolu Festivali Yarın Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, yarın başlıyor. Festivalde, konserler, sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve gastronomi sunumları gibi birçok etkinlik yer alacak. Festival, 7 Temmuz'a kadar devam edecek ve kentte 500'den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca, fotoğraf sanatçıları da Van'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğraflayabilecekler. Festival, Muradiye ilçesine de turist çekerek tanıtıma önemli katkı sağlayacak.

28.06.2024 14:11
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak.

Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ışığında düzenlenecek konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları gibi etkinliklerin yer alacağı festival, 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

9 gün boyunca birçok noktada 500'den fazla etkinlik yapılacağı kentte, fotoğraf sanatçıları da kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini fotoğraflayabilecek.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, festival kapsamında ilçeye gelecek fotoğraf tutkunlarının tarihi ve turistik mekanları dünyaya tanıtacağını söyledi.

Festivalin tanıtıma önemli katkı sağlayacağını belirten Aydoğan, "İlçemizin tarihi ve turistik yerleri görmeye değer. Vatandaşlarımızı ve fotoğraf sanatçılarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Her yıl binlerce turist ilçemizi ziyaret ediyor. Festival süresince misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

Muradiye Şelalesi ve Deliçay'ın bulunduğu bölgeleri gezen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Sefa Ulukan da festivale katılacak vatandaşları, kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmeye davet etti.

Kaynak: AA

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