Van Otlu Peynirine AB Tescili Başvurusu - Son Dakika
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Van Otlu Peynirine AB Tescili Başvurusu

Van Otlu Peynirine AB Tescili Başvurusu

Van'da endemik bitkilerle yapılan otlu peynirin AB'de tescili için başvuru yapıldı.

27.09.2024 11:46
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Van'da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynirin yurt dışında da bilinirliliğinin artırılması ve yeni pazarların oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil edilmesi için Avrupa Komisyonu'na başvuruda bulunuldu.

Koyun sütü, özel mayası ve yaylalardan toplanan "yabani nane, kekik, sirmo (yabani sarımsak), mendo, helis, siyabo" gibi otların kullanılmasıyla hazırlanan otlu peynirin uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, daha önce Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen otlu peynirin, Avrupa Komisyonu'nda coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapıldı.

"Avrupa'da tescilinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz"

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, otlu peynirin kentle özdeşleşmiş önemli ürünlerden biri olduğunu söyledi.

Van'da AB coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunulan ilk ürünün otlu peynir olduğunu belirten Takva, "2018'de otlu peynir, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Asırlık bir beslenme kültürüne eşlik eden otlu peynirin uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmak için 2023'te çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl ise tüm standartları, ilgili belgeleri ve tarihsel kaynaklarıyla beraber Avrupa Birliği'ne müracaat ederek, coğrafi işaret tescili için başvurumuzu gerçekleştirdik. Van otlu peynirinin Avrupa'da tescilinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Böyle bir adım, otlu peynirin hem marka değerinin korunması hem de geleneksel üretimine katkı sağlaması için önemli." diye konuştu.

Türkiye'de 26 ürünün şimdiye kadar tescillendiğini anlatan Takva, şunları kaydetti:

"Peynirden sonra diğer yöresel ürünlerimiz için de başvuru yapacağız. Peynir için Belçika'nın Brüksel kentinden gelecek hayırlı haberleri bekliyoruz. Otlu peynirin uluslararası ligde hakkettiği değeri alması gerektiğini düşünüyoruz. Endemik bitkilerden elde edilen peynirimizin hem dünyada hem de ülkemizde gerçek değerini bulması açısından önemli bir sürecin adımını attık. Fransa'da onlarca çeşit peynir var. Bu peynirler dünyada yüksek miktarlarda alıcı bulabiliyor. Otlu peynirimizin tadı, kalorisi ve daha birçok birleşeniyle o peynirlerden geri kalan bir tarafı yok."

"Marka değeri için yapılacak girişimleri önemsiyoruz"

Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda 10 yıldır esnaflık yapan Seyithan Güler ise "Otlu peynir doğallığı sayesinde çok tercih ediliyor. Yurt içi ve yurt dışından siparişlerimiz oluyor. Coğrafi işaret tescili gibi adımlarla peynirin dünyaya tanıtılması bizi memnun eder." dedi.

Peynir üreticisi Muammer Ayık, "Otlu peynirin içindeki bitkilerin hepsi doğal ve bazı hastalıklara iyi geliyorlar. Peynirin içinde bir katkı maddesine denk gelemezsiniz. Özellikle kırsal kesimlerde yapılır. Bu anlamda peynirin marka değeri için yapılacak girişimleri önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, van, Son Dakika

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