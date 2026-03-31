Van ve Bitlis'te Kar Sebebiyle Ulaşım Sorunları
Van ve Bitlis'te Kar Sebebiyle Ulaşım Sorunları

Van ve Bitlis\'te Kar Sebebiyle Ulaşım Sorunları
31.03.2026 11:58
Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 45 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, ekipler çalışmalara devam ediyor.

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 45 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 18 mahalle ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 42 yolun açılması için çalışma başlattı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 3 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Adilcevaz ilçesinde de karla kaplanan futbol sahası ekiplerce temizlendi.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, zorlu hava şartlarına rağmen spor faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için ekiplerin mesai yaptığını belirtti.

Profesyonel ve amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Elkatmış, spor faaliyetlerinin aksamaması için tesisleri kısa sürede hazır hale getirdiklerini söyledi.

Muş'ta İl Özel İdaresi ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu yolu kardan kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de kar ve tipi nedeniyle kapanan Hasköy-Mutki kara yolunu ulaşıma açtı.

Bölgede çalışan iş makinesi operatörü Ahmet Karagüzel, zorlu şartlara rağmen yol açma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bölgede tipinin etkisini sürdürdüğünü belirten Karagüzel, "Hasköy-Mutki kara yolunda karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi buluyor." dedi.

Sürücülerden Hakan Salçuk ise "Burada kış şartları çok ağır. İlkbahardayız ama burada kış şartları devam ediyor." dedi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde kapanan 74 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Van ve Bitlis'te Kar Sebebiyle Ulaşım Sorunları
