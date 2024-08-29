Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Canlı Yayında Gerçekleştirilen Rahim Ameliyatı - Son Dakika
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Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Canlı Yayında Gerçekleştirilen Rahim Ameliyatı

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Canlı Yayında Gerçekleştirilen Rahim Ameliyatı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, kapalı yöntemle 2 ayrı hastaya canlı yayında yapılan rahim ameliyatını, Van'ın yanı sıra 7 ilden gelen 70 doktor canlı yayında izledi.

29.08.2024 10:47
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, kapalı yöntemle 2 ayrı hastaya canlı yayında yapılan rahim ameliyatını, Van'ın yanı sıra 7 ilden gelen 70 doktor canlı yayında izledi.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezince düzenlenen eğitimde, rahmin "v-notes" denilen kapalı ameliyat yöntemiyle alınmasının canlı anlatımı uygulaması bölgede ilk kez gerçekleşti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Erbil Karaman ile Doç. Dr. Onur Karaaslan tarafından gerçekleştirilen operasyonları Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Kars, Ağrı, Iğdır ve Siirt'ten 70 doktor Cengiz Andiç Kültür Merkezinde takip etti.

Kesi olmadan kapalı yöntemle yapılan ameliyatları izleyen hekimler, canlı yayında sorular sorarak ameliyat tekniğine ilişkin bilgi aldı.

"Merkezimizi son teknolojik cihazlarla donattık"

Hastane Başhekimi ve Çocuk Hematoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Karaman, AA muhabirine, başarılı çalışmalara imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Merkezlerinin başarılı akademik kadrosu ve son teknoloji cihazlarıyla Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara hizmet verdiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Tüm hastalara hizmet veren üçüncü basamak bir hastaneyiz. Hekimlerimiz yeni bir tedavi yöntemini canlı yayında yaptı. Biz de idare olarak gerekli desteği sağladık. Kesi olmadan yapılan ameliyatı, 70 doktor arkadaşımız izledi. Merkezimizi son teknolojik cihazlarla donattık. Bu tür ameliyatları yapmaya başladık. Bölge insanı için çok faydalı olacak. Hekimlerimiz canlı yayında aldıkları eğitim sayesinde bulundukları bölgedeki hastaları rahatlıkla ameliyat yapabilecek. Hastalar bu ameliyatla daha az ağrı hissedecek, çok erken iyileşecekler. Ameliyatı gerçekleştiren ekibimize teşekkür ederim. Bu tür çalışmalarımız devam edecek."

"Hastalar kısa sürede iyileşiyor"

Doç. Dr. Onur Karaaslan ise merkezde son teknolojik cihazlarla önemli ameliyatları yapmaya başladıklarını anlattı.

Ameliyathaneden canlı yayınla konferans salonuna bağlanarak ameliyatla ilgili bilgileri paylaştıklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Kapalı ameliyat yöntemi açık operasyonlarla aynı başarı oranına sahip. Hastalar kısa sürede iyileşiyor. Bu yöntem tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı. Bölgede bu yöntemi ilk biz uyguladık. Programımıza yoğun ilgi vardı. Üniversitemizin Medya Merkezi bu ameliyatı canlı yayınladı. Hem rektörlük hem de idarenin desteğiyle başarılı bir çalışma gerçekleştirdik. Ameliyatın tüm aşamalarını, tekniğini meslektaşlarımıza anlatarak öğrenmelerini sağladık. 2 hastamızın ameliyatlarını kesi olmadan yaptık. Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Hastalarımızın sağlık durumu iyi. Taburcu ettik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Canlı Yayında Gerçekleştirilen Rahim Ameliyatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Canlı Yayında Gerçekleştirilen Rahim Ameliyatı - Son Dakika
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