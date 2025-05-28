Van YYÜ Sempozyumu\'nda Sağlıkta Kalite Vurgusu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu" yapıldı.

Üniversitenin Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sağlık bilimleri alanındaki öncü araştırmaları, yetiştirdikleri nitelikli sağlık personeli, sundukları yüksek standartlı sağlık hizmetiyle ülkenin gurur kaynakların biri haline geldiklerini söyledi.

Sağlıkta kalitenin teknik yeterlilikten ibaret olmadığını, insana saygı, adanmışlık ve sürekli iyileşme kültürüyle anlam kazandığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Kaliteyi bir belge değil, bilinç ve sürdürülebilir bir anlayış olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, üniversitemiz bünyesindeki kalite koordinatörlüğü, standartlara uygun süreçleri başarıyla yürütmektedir. Bu sempozyum, kalite süreçlerinin yalnızca sağlık profesyonellerine değil, yöneticilerden akademisyenlere, öğrencilerden sivil toplum temsilcilerine kadar tüm paydaşlara ait olduğunun en güçlü göstergesidir. Üniversite olarak ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarına uygun eğitim programlarımız, yenilikçi araştırmalarımız ve sunduğumuz nitelikli sağlık hizmetleriyle bu sürece kararlılıkla katkı sunmaktayız."

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinin, sadece Van'a değil çevre il ve komşu ülkelere de hizmet veren, bölgenin referans merkezi niteliğindeki önemli bir sağlık tesisi olduğunu ifade eden Şevli, "Bu hedefle sağlık altyapımıza güç kazandıracak morfoloji eğitim binası, tıp fakültesi ek binası, ek acil binası, diş hekimliği fakültesi ve hayvan hastanesi projelerimiz hızla tamamlanıyor. Üniversitemiz, tıp, diş, eczacılık, veterinerlik, sağlık bilimleri fakülteleri ve ilgili meslek yüksekokullarıyla yalnızca ulusal değil, küresel sağlık sistemine de bilgi ve teknoloji üreten bir aktör haline gelmiştir." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ise sağlık hizmetlerinde kalitenin yalnızca hasta memnuniyeti değil, sağlık çalışanlarının motivasyonu ve kurumsal gelişimi açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık personelinin görevlerini fedakarca yerine getirdiğini belirten Tosun, "Göreve geldiğimizde kaliteyi tüm hastane ve sağlık tesislerimizde günlük yaşamın bir parçası haline getirmek için çaba sarf ettik. Eksik kalınan konularda üniversitemizden destek aldık. Böyle anlamlı bir programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman da sağlığın toplumların en temel hakkı olduğunu dile getirerek, "Sağlık çalışanları olarak sadece hizmet sunmaya değil, bu hizmetin kalitesini evrensel standartlara uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Kalite bir vizyon ve kültürdür. Bunun birimlerimizin tüm kademelerine yerleşmesini sağlama gayretindeyiz." dedi.

Sempozyumda, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Arslanoğlu ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur da sunum yaptı.

Oturumlarla devam eden programa, Van YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Aydın Görmez, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başmüdürü Sefer Kuşan, doktorlar, akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.