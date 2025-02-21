Vang Yi: Çin, Ukrayna ve Gazze'deki Barış Çabalarını Destekliyor - Son Dakika
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Vang Yi: Çin, Ukrayna ve Gazze'deki Barış Çabalarını Destekliyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, G20 toplantısında Ukrayna ve Gazze'deki krize çözüm vurgusu yaptı.

21.02.2025 20:16
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, ülkesinin, Ukrayna krizinin çözümü ve Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik çabaları desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre Bakan Vang, toplantı marjında Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Vang, Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çağrıların son dönemde arttığını ve barış penceresinin açılmakta olduğunu belirterek, "Her ne kadar tarafların pozisyonları tutarlı olmasa da karmaşık sorunların basit çözümü yoktur ve diyalog cepheleşmeye, barış görüşmeleri çatışmaya her zaman yeğdir." dedi.

Çin'in, Ukrayna krizinde, ABD ve Rusya'nın yakın zaman önce barış müzakereleri konusunda vardıkları uzlaşma dahil barışa yönelik tüm çabaları desteklediğini vurgulayan Vang, "Umarız taraflar birbirlerinin kaygılarını hesaba katan kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulabilirler." diye konuştu.

Vang, Çin'in, krize siyasi bir çözüm bulunması için ilgili tarafların talepleri doğrultusunda ve uluslararası toplumun, özellikle de Küresel Güney ülkelerinin kaygılarını da hesaba katarak, yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Çinli Bakan'ın ABD-Rusya müzakerelerine ilişki ülkesinin tutumunu açıklarken, bu kez "ilgili tüm tarafların ve paydaşların sürece dahil edilmesi" vurgusunu yapmaması dikkati çekti.

Orta Doğu'daki durum

Vang, Orta Doğu'daki duruma ilişkin de Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sürekli ve etkin şekilde uygulanmasının önemini vurguladı.

Gazze'nin savaş sonrası yapılanmasında " Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesine bağlı kalınması gerektiğinin altını çizen Vang, Filistin sorununda iki devletli çözümün tek geçerli seçenek olduğunu dile getirdi.

Vang, Suriye konusunda da Suriye halkının tercihlerine saygı gösterilmesi, aşırılıkçı güçlerin büyümesine ve teröristlerin kendine yer edinmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret etti.

"Çin, Türkiye ile ikili ilişkileri Orta Doğu diplomasisinde önemli konumda görüyor"

Çinli Bakanın Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile toplantı marjında gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamaya göre, Vang, Çin ve Türkiye'nin "Küresel Güney"in parçası ileri sanayileşme sürecindeki iki ülke olduğuna dikkati çekerek, pratik işbirliği için büyük potansiyel bulunduğunu belirtti.

Çin'in Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve ikili ilişkileri Orta Doğu diplomasisinde önemli bir konumda gördüğünü vurgulayan Vang, "Çin, Türkiye ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeye, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi derinleştirmeye ve işbirliği alanlarını genişleterek iki ülkeye ve bölgedeki diğer ülkelere fayda sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

Vang, Suriye'deki Çin vatandaşlarının güvenli olarak ülkeden tahliye edilmesi konusunda yardımları için Türkiye'ye teşekkür etti.

Teröre karşı kararlı mücadelenin hem iki ülkenin ortak çıkarı hem de uluslararası toplumun güçlü uzlaşması olduğuna işaret eden Vang, Çin'in Türkiye ile terörle mücadelede işbirliğini geliştirerek bölgenin ve dünyanın barışını ve huzurunu birlikte korumaya hazır olduğunu vurguladı.

"Çin, Arap kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecek"

Çinli Bakan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmesinde de ABD ve Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümü için Riyad'da yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak, Çin'in, Suudi Arabistan'ın krizlerdeki etkin ara buluculuğunu takdir ettiğini, ülkenin bölgesel barış ve istikrar için yapıcı rol oynadığını görmekten memnun olduğunu belirtti.

Filistin sorununun Orta Doğu meselesinin merkezinde yer aldığına işaret eden Vang, "Çin, tarihsel adaletsizliklerin tamamen giderilmesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalarında Arap kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vang Yi: Çin, Ukrayna ve Gazze'deki Barış Çabalarını Destekliyor - Son Dakika

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