Vanuatu ve Tuvalu'dan Avustralya'ya Fosil Yakıt Eleştirisi - Son Dakika
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Vanuatu ve Tuvalu'dan Avustralya'ya Fosil Yakıt Eleştirisi

Pasifik ülkeleri, Avustralya'nın fosil yakıt yatırımını durdurmasını talep etti.

18.11.2024 13:16
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Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu ve Tuvalu, Avustralya'nın fosil yakıt sektöründeki planlarını eleştirerek, Canberra hükümetine bu alanda yatırım yapmayı durdurması için çağrıda bulundu.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Tuvalu İklim Değişikliği Bakanı Maina Talia ile Vanuatu İklim Değişikliği ve Çevre Temsilcisi Ralph Regenvanu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) konuştu.

Pasifik ülkelerinin iklim krizine en az katkıda bulunmasına rağmen en ağır etkilerin yine bu ülkelerde yaşandığına dikkati çeken taraflar, Avustralya'yı Kuzey Batı Sahanlığı'ndaki gaz tesisinin işletme hakkının 2070'e kadar uzatılması da dahil, fosil yakıtlara yönelik yaptığı yatırımları durdurmaya çağırdı.

Regenvanu, Avustralya'nın, Pasifik liderlerinin yanında durup iklim değişikliğinin önemini vurgularken aynı zamanda kömür ve gaz projelerini onaylamaya devam etmesini eleştirerek, Canberra hükümetinin "iyi niyetle hareket etmediğini" savundu.

"Dünyanın en büyük üçüncü fosil yakıt ihracatçısı Avustralya, iklim yıkımını denizaşırı ülkelere ihraç ediyor." ifadesini kullanan Regenvanu, bunun "adaletsizlik" olduğunu vurguladı.

Talia da Paris İklim Anlaşması'nın hedefi olan küresel ısınmayı ortalama 1,5 derece ile sınırlandırmanın "deniz seviyesinin yükselmesi, hava felaketleri ve kültürlerinin silinmesi ile karşı karşıya kalan Pasifik toplulukları için hayati öneme sahip" olduğunun altını çizdi.

Geleceklerinin sanayileşmiş ülkelerin elinde olduğunu ifade eden Talia, "Sanayileşmiş ülkeleri hareketlerinden sorumlu tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vanuatu ve Tuvalu'dan Avustralya'ya Fosil Yakıt Eleştirisi - Son Dakika

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