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Sakarya Üniversitesince (SAÜ) AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'a fahri doktora unvanı verildi.

SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Rektör Prof. Dr. Hamza Al, Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde Türk savunma sanayi ve Milli Teknoloji Hamlesi için bilim ve sanayi alanında gösterdiği üstün çaba ve hizmetlerinden dolayı SAÜ Senatosunun aldığı karar uyarınca "fahri doktora" belgesini takdim etti.

Varank, cübbesini giydikten sonra yaptığı konuşmada, şahsına tevdi edilen fahri doktoradan gurur duyduğunu belirterek, Rektör Al ve senato üyelerine şükranlarını sundu.

Sakarya Üniversitesinin öğretim kalitesi, araştırma ortamı, sanayiyle işbirliği ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Varank, bilime, teknolojiye ve topluma sağladığı katkılar dolayısıyla araştırma üniversitesi olmaya aday gösterilen SAÜ'yü, tüm akademisyenleri ve öğrencileri canıgönülden tebrik etti.

Varank, ilim dünyasına büyük katkılar sunmuş bir medeniyetin mirasçıları olduklarını vurgulayarak, "Türkiye gibi kadim bir medeniyetin temsilcisi olan, küresel ve bölgesel ölçekte iddiaları bulunan bir ülkenin her kademede özellikle de ilmi çalışmalarda en üst sıralarda yer alması gerekiyor. Bunun için de Türk üniversitelerinin dünyadaki yükseköğretim kurumlarıyla rekabet edebilmesi hatta onlardan katbekat üstün olması gerekiyor." dedi.

Her işlerini üniversitelerle çalışmaya, her konuda akademi dünyasıyla istişare etmeye özel önem verdiklerini dile getiren Varank, akademi dünyasının destek vermediği, katkı sunmadığı herhangi bir mücadelenin eksik kalacağını, bu manada üniversitelerin göz bebekleri olduğunu kaydetti.

"Önceliğimiz üniversitelerimizin niteliğinin artırılmasıdır"

Varank, üniversitelerin bilginin ve teknolojinin üretilip katma değere dönüştüğü, nitelikli insan kaynağının yetiştiği, ülkenin gelişip kalkınmasında hayati rolleri olan değerli kurumlar olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunun bilincinde olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitelerimizin niteliğini ve niceliğini artıracak çalışmalara büyük önem verdik. Her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten büyük reformlara imza attık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, en büyük sermayemizdir. Biz bu anlayışla bu mottoyla siyasetimizi geliştirmeye çalıştık. Sanatta, sporda, toplumsal hayatta, üretimde, özellikle teknolojide yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş gençliğin öncülüğünde yapabiliriz ve başarabiliriz. Biz böyle inanıyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin nicelik sorununu çözdük ve büyük altyapı yatırımlarıyla farklı alanlara yaptığımız destekler ve yatırımlarla artık fiziki imkan manasında üniversitelerimizin dünyadaki üniversitelerden hiçbir eksiği kalmadı dersek herhalde mübalağalı konuşmamış oluruz. Şimdi önceliğimiz artık üniversitelerimizin niteliğinin artırılmasıdır. Üniversitelerimizin ihtisaslaşmasını ve ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılar sunmasını istiyoruz."

Varank, geleceği inşa etmenin yarınları hayal edebilmekle başladığını belirterek, Türkiye'nin teknoloji serüveninin geçmiş yıllardan günümüzü düşünerek hayal eden, dert ve ideal sahibi isimlerin emekleriyle şekillendiğini kaydetti.

Bütün yatırımları gençlere yaptıklarını dile getiren Varank, "Hayatın her alanında sizlere alan açmanın, destek olmanın gayretindeyiz. Okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime, sanata, spora, kültüre meraklı, milli değerlerine, manevi ve medeniyet değerlerine sahip gençlerimizin önünde hiçbir engel bırakmamak için uğraşıyoruz. Mezun olduğunuzda daha donanımlı, hayallerinizin peşinden koşmaya daha hazırlıklı olmak için öncelikle küresel gelişmelerin, ülkemiz dinamiklerinin elbette farkında olmalısınız." diye konuştu.

Varank, daha sonra Türkiye'nin mevcut durumu ile gelecek hedeflerinin yer aldığı sunum yaptı.

"Güçlü Türkiye'nin inşasına katkı yapmayı ana hedef olarak belirledik"

Rektör Al da zor bir coğrafyayı yurt edindiklerinin farkında olduklarını, bu nedenle 21'inci yüzyılın becerileriyle donanmış yetkin ve girişimci bireyleri, güçlü ve yaygın sivil örgütleri, donanımlı kurumları, girişimci ve rekabetçi şirketleri, güçlü ve çevik orduları olan bir Türkiye'nin inşasına katkı yapmayı kendilerine ana hedef olarak belirlediklerini vurguladı.

Bugün burada tevdi ettikleri fahri doktorayı bu hedeflere hizmet edenlere, onlara değer verdiklerinin, önemsediklerinin bir nişanesi olarak gördüklerini belirten Al, "Sakarya Üniversitesi Senatosu olarak şunun bilinmesini isteriz ki verdiğimiz bu fahri doktora, Sayın Bakanımızın şahsında evrensel bilimden, yerli üretimden, milli verimlilikten, sürdürülebilir kalkınmadan, çevreye duyarlı sanayiden, yenilikçi teknolojiden, AR-GE'den, yeşil enerjiden, milli değerlerden, tam bağımsız ve güçlü Türkiye'den yana tavır aldığımızın ifadesidir." dedi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.