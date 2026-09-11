Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parkedeki başarısını ‘Yine kazandı’ mesajıyla paylaştı - Son Dakika
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Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parkedeki başarısını ‘Yine kazandı’ mesajıyla paylaştı

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parkedeki başarısını ‘Yine kazandı’ mesajıyla paylaştı
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı basketbol maçını ‘Yine Kazandı!

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı basketbol maçını 'Yine Kazandı!' başlığı ile sanal medya hesabından yayınladı.

Çalışma arkadaşlarından oluşan ekiple, uzun süredir basketbol maçları yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha parkeye çıktı. Veteran basketbolcuların da yer aldığı müsabaka büyük çekişmeye sahne olurken, rakip takımda yer alan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, sayı kaydedemeyince parke dışına alındı. Kameranın başına geçen Varank, maçı görüntülerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arka arkaya attığı sayılarla parkede gösterdiği başarısını sanal medya hesabından 'Yine kazandı!' mesajıyla paylaştı.

Varank, yoğun rekabetin yaşandığı müsabaka ile ilgili olarak sanal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bütün maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parkedeki başarısını ‘Yine kazandı’ mesajıyla paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parkedeki başarısını ‘Yine kazandı’ mesajıyla paylaştı - Son Dakika
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