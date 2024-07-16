Varto'da 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika
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Varto'da 15 Temmuz etkinliği

Muş'un Varto ilçesinde '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 8. Yıl Dönümü' anma etkinliği düzenlendi. Varto Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, şehit evleri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi ve konuşmalar yapıldı. Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesleniş konuşması ve sinevizyon gösterimi ile nöbete devam edildi.

16.07.2024 00:09
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Varto'da 15 Temmuz etkinliği

MUŞ - Muş'un Varto ilçesine '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 8. Yıl Dönümü' anma etkinliği düzenledi.

Varto Kaymakamlığı 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik gününün 8. yıl dönümünün 1. günü anma kapsamında Varto Belediye İş Hanı önünde bir etkinlik gerçekleştirildi. Yapılan anma etkinliği Varto ilçesinde Şehit Er İbrahim Özkur'un babası Kutbettin Özkur'un evi ile Doğanca ve Köprücük köyü ile diğer köylerde bulunan şehit evleri ziyaret edildi. Ziyaretlerin ardından Hacı Kaya Özer Camiinde ve tüm camilerde bir mevlit programı düzenlendi. Mevlidin ardından akşam saatlerinde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Varto Kaymakamı Musa Ayıldız, "15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri FETÖ/PDY terör örgütü milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde millet ve vatan sevdası taşıyan aziz milletimiz, kahraman güvenlik güçlerimiz o gece kirli hesapları bozarak bir destan yazmışlardır. Türkiye cumhuriyeti birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. Ayyıldız, içten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozamaya kalkışanlara karşı 15 Temmuzda nasıl bir araya gelebildiysek bundan sonrada yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Türkiye bayrağı, vatanı devlet ve milleti ile tektir. Bölünemez ve geçilemez" şeklinde konuştu.

Varto Belediyesi İş Hani önünde 15 Temmuz destanini anlatan Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesleniş konuşması ve sinevizyon gösterimi ile nöbete devam edildi. İlçe merkezinde bulunan camilerin hepsinde aynı anda sela okunduktan sonra program sona erdi.

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

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