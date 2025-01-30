Vasyl Stus: Özgürlük Şairi Anma Etkinliği

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(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksii Çernışev, "Stus, birçok kez tutuklandı ve zorla çalıştırılmak üzere toplama kampına gönderildi. 1985 yılında, açlık grevi yaptığı sırada hücre hapsinde hayatını kaybetti. Vasyl Stus'un, baskıcı Sovyet dönemlerinde taşıdığı özgürlük düşünceleri, bugün Ukrayna'da Rusya'ya karşı verdiğimiz mücadelede temel ve hayati öneme sahiptir. O, gerçek bir kahraman ve doğruluk, adalet ve özgürlük mücadelecisiydi" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Özgürlük Şairi Vasyl Stus: Yaratıcı Bir Akşam" etkinliği düzenledi. Ukrayna ve tüm dünya, Ukrayna'nın önde gelen şairlerinden insan hakları aktivisti ve 1985 yılında öldürülen muhalif Vasyl Stus'un hayatı ve şiirlerine adanmış bir festival olan Stus Fest'in ikincisine ev sahipliği yapacak.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Çernışev, bu etkinliğin Türkiye'de düzenlenen bu türdeki ilk etkinlik olduğunu belirtti. Çernışev, etkinliğin düzenlenmesinde ilham kaynağı olan ve katkı sunan ressam Olha Dovhan-Levytska'ya teşekkür etti. Dovhan-Levystka'nın Stus'un bir portesini çizdiğini ve akşam sonunda tamamlayacağını belirten Çernışev şöyle konuştu:

"Bu akşamki etkinliğimiz, bu ay boyunca tüm kıtalarda, hatta Güney Kutbu'ndaki Ukrayna bilimsel istasyonunda bile düzenlenen küresel Stus festivali kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bugün burada, bize çok yakın hale gelen birçok ülkeden arkadaşlarımı görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Stus Fest, şairin doğum günü olan 6 Ocak'ı ve 12 Ocak Ukraynalı Siyasi Tutsaklar Günü'nü anmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu, ikinci festival olup, organizatörler gelecekte festivali, Stus'un yaşadığı ve şu anda Rusya tarafından işgal edilen Horlivka kentinde yapmayı umuyorlar.

Bu akşamı, Ukraynalı şair, muhalif, insan hakları savunucusu ve özgürlük mücadelecisi Ukrayna Helsinki Grubu üyesi Vasyl Stus'u anmak için düzenliyoruz. Stus, yaklaşık bin şiir yazmış ve bu şiirleri birçok dile çevrilmiş başarılı bir şairdi. Ayrıca, dünya klasiklerinden birçok eseri Ukraynaca'ya çevirmiştir. Modern Ukrayna edebiyatı üzerindeki etkisi oldukça büyüktür.

Özgürlük anlayışı, Sovyet zihniyeti ve sistemine karşıydı. Stus, birçok kez tutuklandı ve zorla çalıştırılmak üzere toplama kampına gönderildi. 1985 yılında, açlık grevi yaptığı sırada hücre hapsinde hayatını kaybetti. Vasyl Stus'un, baskıcı Sovyet dönemlerinde taşıdığı özgürlük düşünceleri, bugün Ukrayna'da Rusya'ya karşı verdiğimiz mücadelede temel ve hayati öneme sahiptir. O, gerçek bir kahraman ve doğruluk, adalet ve özgürlük mücadelecisiydi; direnişin, iradenin ve kırılmamış ruhun simgesidir. Onun şiirlerini sizin ana dillerinizde dinlemeyi, şiirleri hakkında sizin izlenimlerinizi ve düşüncelerinizi duymayı dört gözle bekliyorum."

Etkinlik kapsamında Türkiye'deki bazı yabancı misyon temsilciliklerinde görev alan diplomatlar Stus'un şiirlerini kendi dillerinde okudu. Etkinlikte Türkçe, Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe ve Azerbaycan Türkçesinde şiirler okundu. Şiirler okunurken Ukraynalı ressam Olha Dovhan-Levıtska, Stus'un portesini çizdi. Ardından piyanoda Viktoriya Öztürk'ün olduğu ve Borys Uvarov ve Olha Dovhan-Levytska'nın şarkıları seslendirdiği bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.