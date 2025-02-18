Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üsküplü: "Usaıd Fonları Kullanılarak Yürütülen Etki Ajanlığı Faaliyetleri Engellenmelidir"

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(iSTANBUL)- Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAİD) fonları kullanılarak etki ajanlığı yapıldığını ileri sürerek bu faaliyetlerin engellenmesi gerektiğini söyledi. Üsküplü, "Türk Devleti ve AK Parti hükümeti emperyalistlerin Türkiye'ye fonlar adı altında rüşvet dağıtmasına izin vererek, emperyalist devletlerin siyasi partilerle, belediyelerle, üniversitelerle, derneklerle örgütlenme çalışmaları yapmasına izin vererek büyük bir zafiyet göstermektedir. NED'in Türkiye'deki NDI, IRI ofisleri derhal kapatılmalı, yetkilileri sınır dışı edilmelidir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, İstanbul İl Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAİD) fonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Üsküplü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"USAID, Amerikan derin devletinin müdahale örgütüdür"

"Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın USAID'i kapatma kararı almasıyla başlayan süreç kamuoyunda ABD fonları tartışılması başlatmıştır. USAID söylendiği gibi bir insanı yardım kuruluşu değil, ABD hegemonyasının araçlarından biridir. 1961'de dönemin ABD Başkanı Kennedy tarafından kurulmuş olan, Amerika'nın 'yumuşak gücü' olarak anılan bir örgütlenmedir. CIA'nın gizli operasyonlarının bir uygulayıcısı olarak çalışmaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız devletleri hedef alan renkli karşı devrimlerin fonlayıcısı olarak görev yapmıştır. USAID yıllık 58 milyar doları bulan bütçesiyle ABD'nin en büyük etki ajanlığı kurumudur.

Strateji NED'den fonlar USAID'den

Türkiye'deki etki ajanlığı faaliyetlerinin tepesinde ABD'nin bir devlet kurumu olan Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) vardır. Dünyada 2. CIA olarak bilinen NED ve onun altı örgütleri olan, Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü (IRI), Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI) ve Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) isimli örgütler, 30 yılı aşkın süredir Türkiye'de etki ajanlığı faaliyetleri yürütmektedir. NED'in en büyük fon kaynaklarından biri USAID'dir. NED, USAID'in sağladığı fonlarla Yugoslavya'nın parçalanmasında önemli roller üstlenmiştir. Gürcistan ve Ukrayna'daki renkli karşı devrimlerde görev yapmıştır. Küba, Venezuela, Bolivya ve Nikaragua'da karşı devrimci hareketleri desteklemiştir. Hangi ülkede darbe, renkli karşı devrim veya Amerika'nın çıkarlarına hizmet eden bir rejim değişikliği olmuşsa, orada USAID ve dolar yağmuru vardır.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 mali raporuna göre USAID'in 2023 bütçesi içinde sözde 'Demokrasiyi yüceltmeye ayırdığı kaynak 3,2 milyar USD'dir (115 milyar TL). Bu para ABD'deki Chrest Vakfı gibi paravan vakıflar ve AB fonları üzerinden dünyadaki işbirlikçilere aktarılmaktadır. Türkiye'deki etki ajanlığı faaliyetlerinin ana foncularından biri İsveç Uluslararası Kalkınma İş birliği Ajansı'dır (SIDA). SIDA ile USAID arasında 2013 yılında stratejik iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır. USAID'in fonları Türkiye'ye SIDA aracılığıyla aktarılmaktadır. İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın raporlarına göre SIDA, 2021-2025 arasında Türkiye'deki basına, sivil toplum örgütlerine ve aktivistlere 1,75 milyar TL fon aktarmıştır.

USAID fonlarıyla Türkiye seçimlerine müdahale

Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) Başkanı Damon Wilson, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin 28 Mart 2023'teki oturumunda 14 Mayıs 2023 seçimlerine müdahale ettiklerini, bunun için gizli bir örgütlenme içinde olduklarını ve isimlerini gizledikleri birtakım kuruluşlara para yardımları yaptıklarını yeminli ifadesiyle itiraf etmiştir. Bu yeminli ifadeler ABD Kongresi'nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu müdahalelerde USAID fonları kullanılmıştır. Vatan Partisi Amerikan derin devletinin Türkiye seçimlerine müdahalesini belgeleriyle 20 Ağustos 2024 tarihinde basına ve kamuoyuna açıklamıştır.

Fonlanan dernek ve basın kuruluşlarının bazıları şöyledir:

-Bianet: 2007-2023 arasında SIDA'dan 335 milyon TL almıştır. 2024-2026 döneminde 67,5 milyon TL daha fon alacaktır.

-Medyascope: 2016-2022 arasında Chrest Vakfı'ndan 19 milyon TL, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan 1,9 milyon TL, SIDA'dan 2 milyon TL fon almıştır. Ayrıca Avrupa Demokrasi Vakfı (EED), Heinrich Böll Vakfı tarafından desteklenmektedir.

-Guardian Vakfı, Yeni Medya Akademisi ve Dijital Medya Araştırmaları Derneği: Bağımsız Türk Medyası Kuluçka Merkezi Projesi kapsamında Türk gazeteci ve adaylarını eğitmek için yaptıkları iş birliğiyle SIDA'dan 50,7 milyon TL fon almıştır.

-Newslab Turkey: İsveç Devleti'nden aldığı fonlarla 2019-2023 yılları arasında 96 medya kuruluşuna eğitim ve danışmanlık sağlamıştır.

-Denge Denetleme Ağı: İsveç Devleti üzerinden 2018-2023 arasında 84 milyon TL almıştır.

-Oy ve Ötesi Derneği: SIDA'dan 4 milyon TL almış; ABD Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İsviçre Büyükelçiliği ve Heinrich Böll Vakfı'ndan da fonlar sağlamıştır.

-Gofor (Gençlik Örgütleri Forumu): 2022-2023 yıllarında sadece SIDA'dan 16,3 milyon TL fon almıştır.

-KAMER Vakfı: 2005-2023 yılları arasında İsveç Devleti'nden 277 milyon TL fon almıştır.

-Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER): 2010-2024 yılları arasında SIDA'dan 96 milyon TL fon almıştır.

-Mor Çatı Kadın Sığınağı: 2020-2023 döneminde SIDA'dan 58,6 milyon TL almıştır ve 2024-2027 dönemi için 73 milyon TL daha fon sağlanacaktır.

-Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: SIDA tarafından 58 milyon TL fonlanmıştır.

-KAMER Vakfı: 2005-2023 yılları arasında İsveç Devleti'nden 277 milyon TL, ayrıca Chrest Vakfı'ndan 11,4 milyon TL fon almıştır.

-Kaos Gey ve Lezbiyen Derneği: SIDA'dan 2013-2024 arasında 198 milyon TL almıştır. 2024-2028 dönemi için İsveç'ten 112 milyon TL daha fon alacaktır.

Amerikan emperyalizminden akan rüşvetler on yıllardır Türkiye'deki işbirlikçi karşı devrim örgütleri tarafından kullanılmaktadır. Türk Devleti ve AK Parti hükümeti emperyalistlerin Türkiye'ye fonlar adı altında rüşvet dağıtmasına izin vererek, emperyalist devletlerin siyasi partilerle, belediyelerle, üniversitelerle, derneklerle örgütlenme çalışmaları yapmasına izin vererek büyük bir zafiyet göstermektedir. NED'in Türkiye'deki NDI, IRI vb. ofisleri derhal kapatılmalı, yetkilileri sınır dışı edilmelidir.

"USAID fon açıklansın"

ABD ve AB'nin fonladığı kuruluşlara ne kadar para verdiği gizlenmektedir. Emperyalist vakıflar ve devlet kuruluşları bu verileri internet sitelerinden silerken, Türkiye'de bu fonları alan örgütler de internet sitelerindeki bu bilgileri kaldırmış bulunuyorlar. Sadece İsveç Devleti'nin 2021-2027 arasında Türkiye'deki STK'lara ve basına dağıtmayı planladığı fon 2 milyar 314 milyon TL'dir. Türkiye'ye fon dağıtan onlarca kuruluş olduğunu düşünürsek, etki ajanlığı için kullanılan toplam kaynağın on milyarlarca lirayı bulduğunu hesap edebiliriz. Kripto paralar da dahil olmak üzere denetlenemeyen çeşitli yöntemlerle milyarlarca liralık fon gizlice işbirlikçilere ulaştırılmaktadır. İçişleri Bakanlığımız USAID ve diğer emperyalist kuruluşlar tarafından hangi kurum ve kişilere para yardımları yapıldığını kamuoyuna açıklamalıdır.

"Yabancı etki ajanlığı yasası derhal çıkartılmalıdır"

'Yabancı Etki Ajanlığı Yasası' çıkartılarak yabancı emperyalist devletlerin ve bağlı kurumlarının Türkiye'deki kişi veya kuruluşları para yardımı adı altında fonlayarak yönetmesi engellenmelidir. Bu düzenlemenin zamanı gelmiştir. Devlet ve hükümet milletimizin içeriden çürütülmesini daha fazla seyirci kalamaz.

Vatan Partisi'nin etki ajanlığına ilişkin ceza kanuna 302/A maddesi olarak eklenmesini önerdiği kanun maddesini, 15 Kasım 2024'te Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Korkmazcan kamuoyuna açıklamıştır.

Vatan Partisi'nin yasa önerisi şöyle:

Yabancı devlet ve kurumların yıkıcı faaliyetine katılmak TCK Madde 302/A

(1) Yabancı bir devlet ya da yabancı bir kurumun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Milletinin bağımsızlığını, egemenliğini, bütünlüğünü ya da kamu güvenliğini tehdit eden yıkıcı faaliyetlerine katılanlar veya bu amaçla maddi çıkar sağlayanlar üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu faaliyette bulunan tüzel kişiler kapatılır.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıkları veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suçun, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ve milli güvenlik açısından stratejik önemde birimleri ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır."