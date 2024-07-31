Vatan Partisi, İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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Vatan Partisi, İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etti

Vatan Partisi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde protesto etti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İncirlik'i ve Kürecik'i ABD ve İsrail'e kapatalım, TSK'nın tam denetimine verelim. Bir kez daha, ABD emperyalizmine, İsrail siyonizmine meydan okuyoruz. Hepimiz Haniye'yiz. Hepimiz Gazzeliyiz. Hepimiz Filistinliyiz.

31.07.2024 16:52
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(ANKARA) - Vatan Partisi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde protesto etti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, " İncirlik'i ve Kürecik'i ABD ve İsrail'e kapatalım, TSK'nın tam denetimine verelim. Bir kez daha, ABD emperyalizmine, İsrail siyonizmine meydan okuyoruz. Hepimiz Haniye'yiz. Hepimiz Gazzeliyiz. Hepimiz Filistinliyiz" dedi.

Vatan Partisi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesini İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde protesto etti. Burada açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, şunları söyledi:

"Hamas lideri, Filistin halkının ön cephesindeki kahraman İsmail Heniye İsrail'in alçak suikastı sonucu şehit edilmiştir. Bugün, İsrail Büyükelçiliği önünde, o emperyalistlere, Siyonistlere, katillere, Filistin'in, Türkiye'nin ve insanlığın kararlılığını göstermek üzere toplandık. Meydan okuyoruz. İsmail Heniye, bizim, hepimizin, Filistin halkının, Arap halklarının, gelişen dünyanın ve dünyada huzur, barış isteyen, bağımsız yaşamak isteyen, özgür yaşamak isteyen bütün insanlığın şehididir. Bu suikast, İsrail'in çaresizliğidir. Başaramadılar. Filistin'i teslim alamadılar. Gazze'yi ele geçiremediler. İsrail bu savaşı kaybetmiştir. ABD ve İsrail'in, bu suikastle, Filistin zaferinin önüne geçme şansları yoktur. Tersine, Heniye'nin şehit edilmesi, kahraman Filistin halkının, Gazzelilerin ve yedi iklimde ABD-İsrail'e teslim olmayanların kararlılığını daha da güçlendirecektir.

Savaşı, ölmekten korkmayanlar kazanır ve kazanıyor. Filistinliler, ölmekten korkmuyor. Heniye, torunlarını, çocuklarını şehit verdi, şimdi kendi canını Filistin'e ve insanlığa feda etti. Gazzeliler de, çocukları, gençleri, kadınları, ölmekten, şehit olmaktan korkmuyor. ABD ve İsrail'in, tanklarına, toplarına, on binlerce askerine, üstün teknolojilerine karşı Filistinliler, Gazze'de insanlığın ön cephesinde kahramanca bir mücadele veriyor ve zafere ilerliyor. Bütün dünyada Filistin bayrakları yükseliyor. İsrail çaresizdir. Bu suikast de o büyük çaresizliğin bir göstergesidir. İsrail'in arkasında onu ABD Kongre Binasında alkışlayan bir avuç emperyalist kalmıştır. İsrail'in tek çaresi, bağımsız, toprakları birleşmiş, Doğu Kudüs başkentli Filistin'i tanımaktır. Bunun dışında İsrail'in hiçbir şansı yoktur. Şimdi görevlerimize daha sıkı sarılma zamanıdır. İsrail'in hedefi yalnız Filistin değildir. Hedef, bölgemizde Kürdistan adı altında ikinci İsrail'i kurmaktadır.

O yüzden, bu savaş, bizim de savaşımızdır. Gazzeliler bugün bizim için de mücadele etmektedir. Heniye bizim için şehit olmuştur. 40 bin Gazzeli, bütün insanlığın geleceği için şehit olmuştur. Şehitlerimize borcumuz var. Dünyaya seslenip durmayalım. Biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapalım. Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye, Suriye, Rusya beraberliğinde, ortak silahlı harekat, İsrail'e en büyük darbe olacaktır. Filistin'e en büyük destek olacaktır. Şehit Heniye'ye en büyük armağan olacaktır. İncirlik'i ve Kürecik'i ABD ve İsrail'e kapatalım, TSK'nın tam denetimine verelim. Bir kez daha, ABD emperyalizmine, İsrail siyonizmine meydan okuyoruz. Hepimiz Heniyeyiz. Hepimiz Gazzeliyiz. Hepimiz Filistinliyiz. Suikastlarınız, cinayetleriniz, tanklarınız, toplarınız çaresizdir. Hiçbir güç Bağımsız Filistin'in önünde duramayacaktır. Hiçbir güç, Filistin'in zaferini engelleyemeyecektir. Hiçbir güç ülkemizi bölerek İkinci İsrail'i kuramayacaktır. ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi tarihe gömülecektir. Zafer Filistin'in olacaktır, Türkiye'nin olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Vatan Partisi, İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika

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