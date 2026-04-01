Vatandaşlar Dev Ekrandan Maçı İzledi

01.04.2026 00:00
Samsun, Çankırı, Çorum, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar, Türkiye-Kosova maçını destekledi.

Samsun, Çankırı, Çorum, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova- Türkiye müsabakasını dev ekranlardan takip etti.

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki çadırın içerisinde kurulan dev ekranda müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takıma destek oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ile milli marşlar söyleyen Samsunlular, tezahüratlarda bulundu.

Çankırı

Çankırı'da il merkezinde kent meydanına kurulan dev ekrandan maçı izlemeye gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı büyük coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, milli maçın heyecanını birlikte yaşadı.

İl merkezinde etkili olan sağanağa rağmen vatandaşlar maçı dev ekrandan takip ederken, Çankırı Belediyesi tarafından vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı.

Ilgaz ilçesinde de kapalı pazar alanına kurulan dev ekranda vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla A Milli Takıma destekte bulundu.

Çorum

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Alanı dolduran taraftarlar, A Milli Takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Fatih Özüyağlı ve Ünsal Yeter ile siyasi partilerin temsilcileri de vatandaşlarla karşılaşmayı takip etti.

Tokat

Tokat Belediyesi tarafından Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar salona gelerek A Milli Takımın maçını izledi, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Kastamonu

Kastamonu Belediyesi tarafından Kuzeykent Pazar yerinde dev ekran kuruldu.

Karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyan vatandaşlar, maç boyu ellerinde Türk bayraklarıyla A Milli Takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA

