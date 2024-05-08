Vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı kurban kesim bedellerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı kurban kesim bedellerine tepki gösterdi

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Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı vekaletle kurban kesim bedellerine tepki gösteren vatandaşlar, kurban kesim bedelinin yurt dışında daha düşük olduğunu belirtti. Emekliler ise 10 bin lira maaş alan hiçbir emeklinin kurban kesemeyeceğini söyledi. Kurban kesim bedelinin artması, ekonomik sıkıntıda olan vatandaşların ve özellikle emeklilerin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, bu fiyatlarla kurban kesmenin mümkün olmadığını vurguladı.

08.05.2024 14:47
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı vekaletle kurban kesim bedellerine tepki gösteren vatandaşlar, kurban kesim bedelinin yurt dışında daha düşük olduğuna işaret ederken, emekliler 10 bin lira maaş alan hiçbir emeklinin kurban kesemeyeceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı vekaletle kurban kesimini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak açıkladı. Kurban kesim bedelinin 2023 yılına göre yurt içinde yüzde 97, yurt dışında ise yüzde 72 artması, ekonomik sıkıntıda olan vatandaşların ve özellikle emeklilerin tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, bu fiyatlarla kurban kesmenin mümkün olmadığını vurguladı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bayram Demircan, "Geçen sene 12 bin lira olan kurban bu sene 25 bin lira. O yüzden kesmeyi düşünmüyorum. En çok garibime giden şey ise yurt içinde 11 bin 750 olan vekalet ile kurban kesme bedeli, yurt dışında 4 bin 750 lira. Bunu neye bağlayacağız? Demek ki yurt dışında hayvan fiyatları Türkiye'den çok daha ucuz." ifadelerini kullandı.

Hikmet Sanbay, "Emekli insanların kurban kesmesi mümkün değil. Eğer ailede başka çalışanlar varsa kesilebilir, yoksa mümkün değil. Biz de kurbana girdik ama 27-28 bin lira civarında. Benim iki çocuğum çalışıyor, ben de emekliyim. Zar zor keseceğiz" dedi.

"BENİM PARAMLA GEZİYOR"

Emekli Haydar Yıldırım "Ben kesebiliyorum ama 10 bin lira maaş alan emekli ne ile kesecek? O parayı kurbana verse evinde yiyeceği yok. Elektriğini, suyunu karşılayamaz, evini besleyemez. 10 bin lira maaş alan hiçbir emekli kesemez. Diyanet İşleri Başkanı benim param ile geziyor. Millet aç dururken, o araçlar ile geziyor" şeklinde konuştu.

"MAAŞIM 30 BİN LİRA MI Kİ KURBAN KESEYİM"

Başka bir emekli vatandaş da "Bir kurbanlık 120-130 bin lira olmuş. Kişi başı 30 bin lira düşüyor. Benim maaşım 30 bin lira mı ki kurban keseyim" diye konuştu.

Emekli İrfan Ünlü, "Ben emekli oldum, zor geçiniyorum. Bir insanın kurban alabilmesi için en az 30 bin liraya ihtiyacı var" dedi.

Emekli Ali İhsan Erdemci, "10 bin lira maaş alıyorum. 20-30 bin lira kurban, kes kesebliyorsan" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, Diyanet\'in açıkladığı kurban kesim bedellerine tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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