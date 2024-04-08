Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı - Son Dakika
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Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı

Ankara'da bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle hayat pahalılığından dert yanıyor. Alım gücünün düşmesiyle birlikte bayramlarda alışveriş yapmanın zorlaştığını belirten vatandaşlar, mağdur olduklarını ifade ediyor.

08.04.2024 10:08
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na hayat pahalılığından dert yandı. Ankara'ya çalışmaya gelen inşaat işçisi Cengiz Çelik, "Maalesef biz bayram yapamıyoruz. Eskiden ben 600 liraya çalışıyordum. Bayram alışverişi yapıyordum, çocuklarım için harcama yapıyordum" diye sitem ederken, bir diğer vatandaş, "Her şey çok pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz. Bayram alışverişine çıktık ama bir şey alamadık. Sadece iki çorap alabildik o kadar" dedi.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Ankara'da alışverişe çıkan vatandaşlar, yüksek fiyatlara tepki gösteriyor. Alım gücünün hergeçen gün düştüğüne dikkati çeken vatandaşlar, artık bayramlarda alışveriş yapmanın çok zorlaştığını dile getiriyor.

"VATANDAŞ ZOR DURUMDA"

Diyarbakır'dan Ankara'ya çalışmaya gelen inşaat işçisi Cengiz Çelik, şöyle konuştu:

"Ben Doğu'dan buraya çalışmaya geldim. Maalesef biz bayram yapamıyoruz. Çok zor bir süreçteyiz. Şu anda ben çocuklarım için et alamıyorum. Etin kilosu 600 lira. 7 çocuk babasıyım. Çok zor durumdayım. Sadece ben değil, vatandaş zor durumda. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Bu bayram değil, maalesef. Biz bayram yapamıyoruz. Eskiden ben 600 liraya çalışıyordum. Bayram alışverişi yapıyordum, çocuklarım için harcama yapıyordum. Şu anda yapamıyorum, yetmiyor."

"İNŞALLAH BU GİDER YERİNE BAŞKA BİRİ GELİR. TEK DİLEĞİMİZ BU"

Vtandaşın alım gücünün düşmesini tepki gösteren esnaf Yunus Ercan, "Vatandaşın alım gücü düşük. Çarşıya bak, kimsenin elinde poşet yok. Ne ile alacak? Bayram gelmiş, 4 kişilik bir ailenin giyimi sadece 10 bin lira. Bu saatten sonra sadece kendi karnını doyurabilirsin. Bu devirde bir şeyler almak artık hayal. Sadece günlük yaşıyorsun. Yazık, bu insanlara yazık. İnşallah bu gider yerine başka biri gelir. Tek dileğimiz bu" dedi.

Emekli bir vatandaş ise, "Bayram alışverişine çıksak 3 bin liradan aşağı değil. Ne ile alacağız? En kötü şeker 100 lira. Önceden alıyorduk, para kıymetliydi. Şimdi maaşım 10 bin lira. Ne ile geçineceğim" diye feryat etti.

"HİÇBİR ŞEY ALAMAIYORUZ"

Alışverişe çıkan bir vatandaş, "Her şey çok pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz. Evde çocuk var, öğrenci var yetiştiremiyoruz. Bayram alışverişine çıktık ama bir şey alamadık. Sadece iki çorap alabildik o kadar" dedi.

Başka bir esnaf ise, "Alım gücü bayağı zayıf. İnsanlar zor durumda. Piyasa allak bullak. Fiyatlar akıllara zarar. 4 kişilik bir ailenin 1 kilo şeker alması lazım ama ben yarım kilo alabildim" diye konuştu.

Esnaf Mustafa Bilge, "Eski ramazanlarda burası kalabalıktan geçilmiyordu. Şimdi ise kuru kalabalık var. Millet dolaşmaya gelmiş. Şimdi insanlar 10 tane market dolaşıyor hangisi ucuzsa oradan alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı - Son Dakika

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